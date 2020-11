Késik a Mikulás

Kellemes hőmérsékletű ködök kapaszkodtak a körútra, amikor Bandika és Ervin kilépett a kisboltból. Olyan furcsa érzésem van – kezdte Bandika. Nem tudom, mi zavar, de valami nem oké. Mit gondol, mi lehet ez? Ervin az orra alá húzta a maszkját, és válaszolt. Szerintem az zavarja magát, hogy november eleje van, és még sehol egy csokimikulás, egy csokikrampusz, sehol egy kék vagy piros karácsonyi dekoráció a boltokban. Holott október közepétől azért már rá szoktak mozdulni a témára a kereskedelem katonái. A kereskedelem katonái? Kikre gondol, a boltosokra? – kérdezte megszeppenten Bandika, elismerve, hogy néhány polcnyi csokimikulás látványa valóban megnyugtatná. Pszichiáterként felírok magának egy kétnapos, terápiás célzatú csokimikulás-nézést – jelentette ki Ervin, és megrázta maga előtt a szétnyitott újságot. Miért, maga pszichiáter? Nem tudtam – mondta Bandika. Van róla papírja? Persze – felelt halkan Ervin. Itt van a zsebemben, a negatív teszteredményemet igazoló papír mellett. Bandika csak hümmögött. És, milyen papírja van még? Ervin magabiztosan felelt: milyen kell? Mostanában már csak azt kérdezik, van-e róla papírom, de el nem kéri senki. Ha meg mégis, majd azt mondom, otthon felejtettem. Nézze már, azt írják itt ezek, hogy Magyarországon éjfél és hajnali öt közt kijárási tilalom van érvényben. Bandika helyeselt. Szerinte ez jó ötlet, az éjszaka arra van, hogy aludjunk. Ervin eltette az újságot. Nálunk meg az volt, hogy egész nap kijárási tilalom, csak hajnali egy és öt közt lehetett kimenni. Vagyis ennek a fordítottja. Most akkor kérdezem én, hogy a koronavírus terjedése ellen az éjszakai kijárási tilalom is használ, meg az is, ha csak éjszaka lehet kimenni? Bandika felemelte a mutatóujját. Arról is van papírja, hogy járványügyi szakértő – kérdezte Ervintől. Arról épp nincs – ismerte be Ervin. Akkor meg mit okoskodik olyasmivel kapcsolatban, amihez nem ért? Olyan ez is, mint a pacal. Mert ahogy az emberek, az országok sem egyformák. Vannak emberek, akik szeretik a pacalt, jót tesz a szervezetüknek, feldobja a napjukat. Másoknál ellenkező hatást ér el. Ha ezt átvetítjük az országok helyzetére, logikus következtetés, hogy míg az egyik országban az éjszakai kijárási tilalom fékezheti a vírust, egy másik országban épp az éjszakai kijárás. Ervin bólogatott – na jó. De azért nyugtasson meg, hogy Mikulás legalább lesz idén. Lesz, lesz – ígérte Bandika. Pontosan egy hónap múlva ki lehet tenni a csizmákat az ablakba. Hisz ismeri a régi mondást, nem? Ervin helyeselt: persze. Hogy kerül a csizma az ablakba? Bandika elnevette magát. Ne tessék már kiforgatni nyelvünk frazeológiakincsét! Inkább imádkozni szíveskedjék, hogy Mikulás napjáig feloldják az éjszakai kijárási tilalmat. Ellenkező esetben nem hiszem, hogy győzi telepakolni az öreg a csizmákat reggelig. Ennyit nem ér az egész. Vagy majd kap hatósági kivételt –, nyitotta szét drapp alapon sötétbarna csíkos esernyőjét Ervin, és eltűntek a körútra kapaszkodó ködben.

A szerző a Vasárnap munkatársa