Kedves „békepárti szavazó”, megérte?

Nézzük a tényeket! A jelenlegi kormány mintegy 100 millió euró értékben küldött fegyvereket Ukrajnába. A szlovák miniszterelnök Ungvárban kijelentette, hogy feltételek nélkül támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Továbbá, Fico kormánya a kelet-szlovákiai Szinnán található gyárban évente mintegy 120 ezer darab tüzérségi lőszert gyárt. Sőt, a héten bejelentették, hogy hamarosan ez a szám elérheti akár a háromszorosát, azaz a 360 ezret is. Ezt az új fegyvergyártó csarnok kivitelezésének köszönhetően érik el. Ahogy mondták: „Nagy a kereslet, és ha nem mi, akkor majd más gyártja le”. Egy szó mint száz: ez szó szerint egy bomba jó üzlet! Hát bizony, ez a valóság, kedves „békepárti szavazó”. Kormányunk a fegyvergyártással közvetetten hozzájárul rengeteg fiatal katona és ártatlan ember halálához.

Maga a „békepárti” Fico néhány hónappal ezelőtt még arról beszélt, hogy Szlovákia nem fog halált okozó eszközöket gyártani és Ukrajnába küldeni, erre ő maga adta a szavát. Amerikai ügynököknek és hazaárulóknak nevezte az előző kormány tagjait és Zuzana Čaputová volt köztársasági elnök asszonyt. Ma több millió euróért vásárolnak Ficóék Amerikától különböző fegyvereket, harci gépeket. De ha ők veszik, az már nem számít hazaárulásnak, ugye? Kijelentették többször azt is, hogy nem emelik meg az áfát (DPH), és olcsóbb lesz az élelmiszer, a villany és a gáz is. És mi a valóság? Jövőre majdnem mindennek az ára emelkedik. Az áfa (DPH) 20%-ról 23%-ra nő. Sőt a „békeharcos” Peter Pellegrini államfő a választás előtt azt ígérte, hogy ha csökken az életszínvonal, akkor a politikusok bére is csökkenni fog. Ezzel szemben minek lehetünk ma szem- és fültanúi? Az életszínvonal csökken, a kormánytagok fizetése pedig nőtt – nem is kevéssel, hanem mindjárt a duplájával, 11 200 és 8600 euróra.

Tud valaki egyetlen dolgot is említeni, amit Fico és Pellegrini a szlovákiai magyarokért tett? Olyan döntéseket hoztak, és olyan gesztusokat tettek, amelyekből mi vesztesként jöttünk ki, és amelyekből hátrányt szenvedtünk. A választás óta furcsa módon a migránsveszély is egy csapásra eltűnt – mintha sosem lett volna. Nem furcsa ez egy kicsit sem senkinek? Csökkentik a gyerekek után járó adóbónuszt, a receptekért fizetni kell majd, a rendőrség a katasztrófa szélén egyensúlyoz, az egészségügy pedig a csőd szélén. Eközben kezdetét vette Fico kormányának szétesése: az egészségügyi minisztert lecserélték, a kormánytagok egymásnak estek. Újságírókat fenyegetnek és próbálnak megfélemlíteni. Azoknak a médiumoknak, amelyek kritikusak, nem nyilatkoznak. Vajon meddig teszik ezt? Addig, amíg meg nem gyilkolnak újra egy újságírót és a kedvesét? Semmit sem tanultak a múltból?

Hol marad az a nyugodt, konfliktusok nélküli kormányzás, amit Fico ígért? Sorolhatnánk azokat az intézkedéseket is, amelyeket ez a „családbarát és háborúellenes, békeharcos” kormány hagyott jóvá, és amelyek az életkörülményeink és a kultúránk hanyatlásához fognak vezetni. Šimkovičová, Kotlár és Huliak ténykedéseit és nyilatkozatait már nemzetközi szinten is a szégyen jelzőivel illetik. Persze lehet Matovič és Heger káoszkormányzására vagy Ódor Lajosra mutogatni, de a tény az, hogy most Fico ül a kormánynál, sőt eddig összesítve ő vezette a legtöbb ideig ezt az országot. Természetesen próbálja a felelősséget másokra hárítani.

Ezek után, kedves szlovákiai magyar „békepárti” szavazó, aki annak idején Ficóra és Pellegrinire szavazott, még egyszer kérdezem: tényleg nem érzi magát becsapva és megvezetve, és nem bánta meg, hogy rájuk voksolt? Ha nem, akkor tegye fel magának a kérdést: betartottak-e akár egyetlen dolgot is abból, amit a választás előtt ígértek?