​​​​​​​Karanténkolbász

Vádaskodó hangon vinnyogtak a vadludak, amikor Bandika és Ervin megállt a kert végi diófa alatt. Mondhatnánk, hogy árnyékában, de annak a fának már nem volt árnyéka, és most nem is lesz egy darabig.

Korunk egyik nagy kérdése, kedves kuzin, hogy érdemes-e összegereblyézni a kertről a diófaleveleket a tél beállta előtt, vagy sem – törte meg a vadludak okozta hangzavart Bandika. Ervin oldalra hajtotta a fejét, és vállat vont. Világnézet kérdése. Ismerek embereket, akik a diófa leveleit a tél beállta előtt szándékosan összegyűjtik, és olyanokat is, akik ettől a tevékenységtől szándékosan eltekintenek. Mégsem érzem azt, hogy ez az ellentét különösebb feszültséget okozna a társadalomban. Bandika helyeselt. Én sem. Bezzeg ha alkotmányba iktatnák valamelyik irányt, máris kitörne mindenkiből a diológus. Ki bizony, bólintott Ervin, majd a dagadó hold vékony sarlójára mutatott. Most állapították meg a tudósok, hogy Naprendszerünk röpke kétszázezer év alatt alakult ki, négy és fél milliárd évvel ezelőtt. Ez azért meglepett. Kétszázezer év nem sok. Hiszen az utolsó dínók kábé hatvanöt millió éve tűntek el a bolygóról. Ahhoz képest igazán nem sok a kétszázezer.

Vagy ön mit gondol? Nem lett ez egy kicsit elkapkodva? Bandika cigarettát kotort elő kabátzsebéből. El lett, szerintem is. Dolgozhattak volna még rajta az illetékesek. Na de hát a félkész termékek korát éljük, a félkész termékek világában. Nincs idő semmit befejezni rendesen. Ez igaz, helyeselt Ervin, majd hozzátette, a minap hallott egy történetet, ami azt bizonyítja, hogy bizonyos esetekben mégsem siethetünk eléggé. Közeli barátom saját készítésű kolbászait vitte füstöltetni a szomszéd faluba, aztán a füstölőben összekeverték a kolbászokat, és az ő kolbászait, pontosabban azok egy részét egy másik ügyfél vitte haza. Hogy tévedésből vagy szándékosan, azt talán már soha nem fog kiderülni. Mindenesetre nem lehet könnyű feldolgozni az ilyesmit a mai, bizonytalanságokkal egyébként is telezsúfolt világban. Bandika felemelte a mutatóujját és azt mondta: más bajok is vannak. Ha én lennék az élelmiszeripari felügyelet, törvénybe iktatnám, hogy csak olyan kolbászt lehessen árusítani, amelynek csomagolásán feltüntetik, milyen fával füstölték, és meddig. Nem mindegy, hogy bükkfa vagy körte, illetve vizes szalma adja a kolbásznak meg a sonkának a füstjét. Szerintem ezt joga van tudni a fogyasztónak.

Mikor hozzák már létre például a Központi Kolbászügyi Kirendeltségek hálózatát? Rendben van, hogy idegenkedünk az idegen ételektől. Pontosabban nincs rendben, de most mondjuk azt, hogy rendben van. Hanem akkor legalább fordítsunk figyelmet a hagyományos ételeink minőségére. Ervin nem tiltakozott. Szerintem a jövő évi népszámlálás egyik tanulsága az lesz, hogy alig tudunk valamit a kolbászról. Pedig volna mit tanulni ezen a téren is, sőt. Mert úgy tűnik, el lett ez is egy kicsit kapkodva, mint a Naprendszerünk. Bandika bólintott: egy megoldás van, neki kell fogni, mert panaszkodással semmire nem megyünk.

A szerző a Vasárnap munkatársa