Holló a drónnak kivájja

Az utóbbi másfél évben sosem látott tempóban fejlődtek a futárszolgálatok, hiszen mindenki megtanult az interneten vásárolni – volt olyan időszak, amikor radírgumit is csak így lehetett beszerezni. Még a Szlovák Posta is rákényszerült a pörgősebb működésre, hogy lépést tudjon tartani a gyors és olcsó futárcégekkel.

Az ételkihordás pedig külön sikersztori – soha annyian nem rendeltek ebédet, vacsorát, mint a lockdown alatt, és aki rászokott erre a kényeztetésre a home office-ban, az mostanában is inkább rendel, mint főzőcskézik. Pozsonyban új divat terjed: elektromos rollerekkel szerelték fel a legnépszerűbb cég ételfutárait. Öröm nézni, ahogy a dugóban szlalomoznak az autók között, hátukon a jellegzetes, kocka alakú, zöld emblémás hátizsákkal. Ehhez persze ördögi ügyesség kell – lehet, hogy külön rolleres kiképzést kapnak, mielőtt terepre engednék őket.

De nehogy azt higgyék, hogy ez a legkorszerűbb megoldás! Ausztrália fővárosában, Canberrában a Google anyacége, az Alphabet már 2019 óta használ drónokat csomagszállításra. Könnyen lehet, hogy hamarosan valósággá válik a Mézga családból ismert tudományos-fantasztikus csomagküldés, csak arra kell vigyáznunk, hogy időben kinyissuk az ablakot. A dolog egyelőre kísérleti fázisban van, a technikai fejlődés viszont megállíthatatlannak bizonyult – egészen mostanáig.

A hétvégén ideiglenesen le kellett állítani a Wing nevű drónos szolgáltatást Canberrában, mert madarak szabotálják a kézbesítést. Egyszerűen rátámadnak a drónokra, a csomag elengedésére kényszerítve őket. Videó is kering erről a neten, egy helyi lakos készítette – tisztán látszik, ahogy egy bátor holló sikeresen megküzd a drónnal a zsákmányért.

A cég szóvivőjének be kellett ismernie, hogy nem ez volt az első madártámadás, de mindenkit megnyugtatott, hogy ilyesmi ritkán fordul elő, több ezer szállításra jut egy eset. Viszont most mégis szüneteltetik a drónos kézbesítést a főváros egyik kerületében, amíg az ornitológusokkal közösen ki nem találják, hogyan lehetne folytatni a szolgáltatást anélkül, hogy megzavarnák vele az élővilágot.

Szóval a természet ismét közbeszólt, keresztülhúzva a műszaki zsenik és az üzletemberek számításait. Vagy az történt, hogy a drón túl közel repült egy madárfészekhez, és a hollómama a fiókáit védte, vagy ezek a rafinált szárnyasok rájöttek, hogy a csomagokban esetleg kaja is lehet, amit meg akarnak kaparintani. A videó alapján ez utóbbi feltételezés a valószínűbb, mivel a drón elég magasan szállt, a holló pedig láthatóan biztosra ment: a legérzékenyebb pontján kapta el csőrével a kézbesítőt, és rövid idő alatt meg is szerezte a csomagot. Ezalatt persze végig neki szurkoltam, mert az égbolt a madaraké, még akkor is, ha egyre több vasszerkezet röpköd rajta. Lám, hiba volt ostobának nézni őket a rendszer fejlesztésekor!

Most törhetik a fejüket az ausztrálok, ha azt akarják, hogy ebből világszabadalom legyen. Madárijesztőt mégsem ültethetnek minden kis repülő fémkonstrukcióra. Az ikonikus Mézga családos jelenetre tehát még várnia kell az emberiségnek, ami talán nem is olyan nagy baj. Mert kisebb szárnycsapásokkal talán messzebbre juthatnánk, mint hanyatt-homlok száguldva.