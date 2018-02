Hamvazó Valentin sztenderd szlovák napja

Idén február 14-e azzal tűnt ki, hogy hamvazószerda, a Valentin-nap és a még nem annyira ismert Sztenderd szlovák nyelv napja is erre a dátumra esett.

Számomra nagyon érdekes volt megfigyelni, hogyan jelenik meg mindez így együtt, egy városban. Egyrészt nagyon sok étteremben volt Valentin-napi menü, ami természetesen leggyakrabban húsos ételből állt, így a hithű katolikus párok nem vehettek részt a romantikus ünneplésnek ebben a formájában. Az utcákon reggeltől estig csokorral közlekedő férfiakat lehetett látni, így egyáltalán nem lehetett elfelejteni, hogy milyen nap is van ma. Gondolom, inspirálták is egymást, a legjobb reklámot csinálva ezzel a virágárusoknak, akiknek biztosan jövedelmező napjuk volt. Voltak, akik összehozták a randit a hamvazószerdai misével, mert a templomok előtt is virágcsokorral várakozó férfiakat lehetett látni. A mise után pedig boldog párokat, virággal, és homlokukon a hamuval rajzolt kereszttel.

Úgy tűnik, Pozsonyban az emberek valahogy összevonták a régi szokásokat az újakkal.

De a legújabb ünnep, amely február 14-ére esik (és egyelőre kevesen tudnak róla), a Sztenderd szlovák nyelv ünnepe. Eduard Chmelár újságíró, politikai elemző, újabban lehetséges köztársaságielnök-jelölt ennek az ünnepnek az egyik fő támogatója. Ez az ünnep is Pozsonyhoz kötődik: 1843. február 14-én Ľudovít Štúr, Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Ľudovít Gáber-Lovinský, Samuel Štúr és Samuel Vozár találkozott Štúr lakásán, az akkori Apácapálya utcában, és megegyeztek, hogy sztenderd szlovák nyelvként megpróbálják kodifikálni a szlovák nyelv közép-szlovákiai kulturált változatát, amely később valóban a mai szlovák nyelv alapja lett.

Nem tudom pontosan, hogyan kellene ezt ünnepelni, esetleg összevonni a szerelmesek napjával. Talán írjunk ezen a napon sztenderd szlovák szerelmes verseket? Beleszeressünk a nyelvbe? Nem, persze hogy nem kell ezt egyszerre ünnepelni, sőt, állítólag kevés ember „szerelmes” egy sztenderd nyelvbe, nevezetesen a szlovákba. Lehet, hogy tényleg jobb, hogy kezdődik a böjt, és nem kell ezen gondolkozni, hanem inkább a böjtre figyelni. Böjtöt kevesebb szóval is lehet tartani, kevesebbet beszélni, többet hallgatni, kevesebb értelmetlen szöveget olvasni. Mindenkinek mást és mást jelenthet a böjt, a lényeg az, hogy húsvétkor megint ünnepelhetjük a feltámadás és az örök élet ígéretének csodáját. Teljesen függetlenül attól, hogy milyen nyelven beszélünk.