Habos vita az elnökről

Krumplibogár méretű cseppekben potyogott az eső, amikor Bandika és Ervin kiültek a verandára.

Holnapután van a fasizmus elleni győzelem emléknapja, államünnep – állapította meg az állát álmosan támasztva Bandika. Ervin a kredenc tetején porosodó világháborús puskaszuronyért nyúlt, majd kibontott vele két sört.

Donald Trump talán eljön idén Besztercebányára, a Szlovák nemzeti felkelés megemlékezési ünnepségére – tette az egyiket Bandika elé. Legalábbis ez volt a hírekben. Lekortyolták söreik tetejét, majd megállapították, hogy meleg, de ez most valahogy nem fáj. Ervin szerint hűvösebb, csapadékosabb időben a meleg sört is hidegebbnek érezzük, és talán ennek a jelenségnek ahhoz is köze van, hogy télen, meg hidegben, jobban esik a vörösbor, mint a száraz fehér.

Bandika hat percig nem szólt semmit, majd kifejtette: nem irigyli azt a szlovák diplomatát, akinek kiosztották a feladatot, hogy magyarázza el a Fehér Ház illetékeseinek, mi keresnivalója van vagy lehet Trumpnak az idei Sznf-ünnepségeken.

Hát…, talán a szlovák állam második világháborúban eljátszott szerepe okán, nem? – kérdezte Ervin. De – válaszolt Bandika. Hiszen Szlovákia a németek oldalán lépett be a háborúba, majd győztesként került ki belőle. Hála elsősorban a Szlovák nemzeti felkelésnek, ami egy szovjetek által pénzelt és segített akció volt, lelkes helyi kommunisták kivitelezésében.

Egy fasiszta állam területén végrehajtott kommunista ellenállási mozgalom, amely jogalapot adott a győztesekhez való csatlakozáshoz – Bandika szerint talán nincs is olyan amerikai elnök, aki a 21. században ne tudna azonosulni ezekkel a szép tézisekkel.

Ervin nyugtatni próbálta Bandikát, méghozzá azzal, hogy a meghívás nyilván csak szimbolikus, hiszen Peter Pellegrini Washingtonban járt, és ilyenkor szokás meghívni a partnert magunkhoz. Mégis, hová hívnák szegény Trumpot, a nyitrai Agrokomplexre? Bandika azzal vágott vissza, hogy szerinte az inkább való Trumpnak, mint egy aktuálpolitikai áthallásokkal terhelt világháborús megemlékezés. Egy szép traktort vagy egy egészséges, nagyra nőtt marhát közelebb érezhet magához ő is, vélekedik Bandika. Hisz ezek egyszerű dolgok, ami pedig egyszerű, az érdek nélkül tetszik, megmondta már Héraklész is, vagy pontosabban a kollégája, Hérakleitosz – zárta okfejtését Bandika, majd az üvegben maradt sörhabot kifolyatta a járdára. Ervin szerint

Amerikában nem foglalkoznak történelemfilozófiai szőrszálhasogatással, ez csak a kis nemzetek ópiuma.

Aztán a fejéhez kapott, és visszarohant a konyhába, mert eszébe jutott, hogy elfelejtette lehabozni a húslevest.

A szerző a Vasárnap munkatársa