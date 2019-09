Fico és Miňo menetel

Milan Mazurek, azaz Miňo, Kotleba elítélt parlamenti képviselője szeretné magát hősként beállítani, akit a nézetei miatt megfosztottak képviselői mandátumától.

Persze szó sincs arról, hogy hős lenne, ellenkezőleg. Inkább gyávának nevezhető a 2015. júniusi óbégatásuk Pozsonyban, amikor az idegenek, migránsok és minden ellen tüntettek, ami nem szlovák. Szervezetten vonultak fel-alá a fővárosban, erőszakoskodtak, hogy aztán a végén megverjenek egy mit sem sejtő biciklistát, aki egy nemzetközi kerékpárversenyen vett részt, és az útjukba akadt.

Ez elég is volt Mazureknek ahhoz, hogy felkerüljön Kotleba listájára és bejusson a parlamentbe. Szomorú volt látni ezután, ahogy az egyik legnagyobb népi kézműves vásáron, Késmárkon kezet ráznak vele az emberek. Népszerűsége csúcsán a képviselő úr a Frontinus rádió élő adásában könnyített magán, és előadta, mi nyomja a lelkét. A rádiót megbírságolták, jöttek a bírósági tárgyalások, most pedig jogerősen pénzbírságra ítélték Mazureket rasszista és szélsőséges kijelentések miatt, azáltal viszont automatikusan elveszítette képviselői mandátumát is. Persze politikai pályafutásának ezzel nincs vége – hiszen Szlovákiában élünk.

Itt jöttek-mentek a rendszerek, aki tegnap még hatalmon volt, másnap börtönben találta magát, és fordítva.

Mazurek is rögtön belekezdett a mártírgyártásba, felszólította a nemzetet, hogy jegyezze meg jól az őt elítélő bíró nevét, az ügyészét, a bírósági szakértőét, mert egyszer majd ők találják magukat a vádlottak padján.

Ha majd minden megfordul itt. Ha majd Kotleba kerül hatalomra.

Ez az a beteges elv, hogy nem számít semmi, se törvény, se erkölcs, csak a hatalmon lévők akarata, persze hogy mindjárt Fico is csatlakozott hozzá. A volt kormányfő és a legerősebb párt elnöke szerint Mazurek csak azt mondta, amit a nemzet többsége gondol. És mivel megbüntették, hőst csináltak belőle.

Fico talán már a csendes, vagy akár a nyílt együttműködést készíti elő a Smer és az ĽSNS között, ha szüksége lesz rá a 2020-as választás után. Ez a mostani kijelentése minden korábbinál veszélyesebb, és februárig minden maradék gátlását levetkőzi.

Szlovákiának olyan hősei is vannak, mint például a közgazdász Imrich Karvaš, akit elvitt a Gestapo, aztán a biztonság kedvéért kétszer elítélték a kommunisták is. Aztán vannak olyan reálpolitikusai is, akiknek az erkölcs, az elvek, az emberi értékek nem mondanak semmit. És mindegy, hogy Miňónak vagy Ficónak hívják őket. Ezek a politikusok már harminc éve egy ritmusra járnak.

