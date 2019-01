Engedd, hogy a fény

Lejárt szavatosságú, illetve használt, de megkímélt állapotú erdei fülesbaglyok potyogtak a fákról, amikor Bandika és Ervin elindultak, hogy kiderítsék, mi a 2019-es év fő üzenete.

Először azt tervezték, hogy elolvassák a világ összes könyvét, utána meg, hogy a világ összes kocsmájában megisznak egy röviditalt. Hamar be kellett látniuk azonban, hogy ezzel a stratégiával könnyen túlléphetnék az idei év időkereteit, így már eleve a 2020-as, ha nem a 2021-es év fő üzenetét lenne érdemes keresgélniük.

Tanácstalanságukban (valahol a harmadik könyv és a második kocsma után) annyira elfogyott az önbizalmuk, hogy elhatározták: Kanadába utaznak, ahol már legális a lakossági célra termesztett marihuána, és Erzsébet-utalványokból (ha már idén megszűnik és lejár) sodornak maguknak cigarettát, hogy a hatásából kifolyólag Magyar vagyok, nem turista! feliratú pólókban donaldkacsázzanak a Niagaravízesés egyik forgalmas korlátja mentén. De aztán ezt is elvetették, mert nem volt pénzük repülőjegyre, lévén munkanélküliek, és Ervin azt is bevallotta, fogalma sincs, mi az a donaldkacsázás.

Bandika gyorsan intett a csaposnak, hogy hozzon két Alattomost, mert témában vannak, és a helyzet alapján le kell menniük a lábjegyzetekig. De ez a terv is vakondtúrásba fulladt, a csapos ugyanis remegő barkókkal vallotta be, hogy nem tudja, hogyan készül az Alattomos. Bandika erre annyira ideges lett, hogy azt mondta, ha lenne üvegszeme, kiszedné, és belehajítaná a falon kéken Híradót zümmögő képernyőbe. Aztán kifejtette: az Alattomos nevű egyszerű koktél málnaszörp, vodka és Tabasco szósz keverékéből készül. Kifejtette a donaldkacsázás mibenlétét is: ez információi szerint olyan viselkedési modell, mely abban nyilvánul meg, hogy egy fiú vagy férfi Donald kacsás pólóban közlekedik (és semmi más egyébben).

Ekkor ült oda a szomszédos nyerőgéptől gondoskodó tekintetével Putyi bácsi, a nyugdíjas matematikatanár.

Fekete repedésekkel behálózott tenyerével óvatosan megütögette a fiúk lapockáit, majd közölte, hogy felejtsék el az idegeskedést, ő már mindent kiszámolt.

Ekkorra készült el az Alattomos is, melyből a csapos, érezvén a probléma forgatónyomatékát, egyből egy kancsóval készített, azt öntötte szét mindenkinek háromdecis poharakba. Hogy lehet mindent kiszámolni, Putyi bácsi? – kérdezte Bandika, aki szerint nagyon gyanús, hogy az USA karácsonyra azzal lepte meg a világot, hogy kivonja csapatait Szíriából. Putyi bácsi legyintett: aki a hírekben keresi a valóságot, bolyongásra van ítélve. És még hozzátette, hogy amióta Szlovákiában bevezették az eurót, bármennyit nyer a nyerőgépen, nem tud neki olyan önfeledten örülni, mint annak idején a koronának.

De mi az év fő üzenete, azt mondja már! – fakadt majdnem sírva Bandika. Putyi bácsi megszagolta az Alattomost, majd lehunyta a szemét, és azt mondta: Engedd, hogy a fény beragyogjon szíved kitárt ablakán.