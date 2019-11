Ellenünk fordulnak az okostelefonjaink

Eddig csak csörgött a telefon, majd két kicsengés után megszakadt a hívás, általában még az előtt, hogy a hívott fél fogadni tudta volna, a csalók ugyanis arra számítottak, hogy visszahívjuk őket. Sokan meg is tették. Mára finomítottak a módszeren, a hívás fogadása után egy kellemes női hang cseh nyelven mondja el, hogy egy rokonunk, barátunk kérte ezt a hívást és most kapcsolja, de semmiképpen ne tegyük le a telefont. Igen ám, de közben a hívás megszakad, pontosan azért, hogy visszahívjuk. Hiszen ki ne igyekezne azonnal segítséget nyújtani bajba jutott szeretteinknek. Ha felvesszük a hívást, az még ingyenes, de ha visszahívjuk a számot, azért már fizetni kell – percenként akár 4 eurót. És a trükkös késleltetés miatt több percig is eltart egy ilyen visszahívás, hogy csilingeljen a csalók kasszája.

Nem nagy összeg, mondhatnánk, de ez még csak a kezdet. A trükk pedig ugyanaz, mint az unokázós módszernél, amikor a hívó azt állítja, hogy egy közeli családtag, barát bajba került és azonnal segítségre van szüksége. A nagymamák pedig előkapják a párnacihából a megtakarított pénzüket, hogy azt átadják a csalónak. Most is ezzel próbálkoznak, csak a telefonunkat használva, „okosba”.

Az okostelefonunk, az okoseszközeink sokat segítenek, megkönnyítik mindennapjainkat, már el sem tudjuk képzelni nélkülük az életünket.

A digitális bűnözők eddig elsősorban a számítógépeinket, laptopjainkat támadták, de fel kell készülnünk, hogy egyre gyakoribbak lesznek a telefonos támadások, egyre kifinomultabb módszerekkel találjuk szembe magunkat, szinte lehetetlen lesz a védekezés.

Okostelefonunk az egyik legnagyobb veszélyforrássá válik. Elég egy rosszindulatú app (amely akár egy megfertőzött alkalmazás frissítéseként is megjelenhet), és máris nyitott könyv lesz az életünk a bűnözők, zsarolók előtt. Hiszen kinek ne lennének a telefonjában olyan titkok, üzenetek, képek, videók, amelyeket nem szeretné, ha mások is látnának. Amelyekkel a digitális bűnözők zsarolhatnak bennünket. És ez még nem minden: a készülék mikrofonja, kamerája is veszélyforrás, ehhez nem is kell rosszindulatú alkalmazás.

A napokban éppen a Facebook Messenger appjáról derült ki, hogy titokban bekapcsolta a kamerát, és felvételeket készített a telefon tulajdonosáról. Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója azt állítja, ez csak egy hiba, amit hamarosan kijavítanak, ám ne legyen kétségünk a felől, hogy kiberbűnözők már készítik az olyan támadásokat, amikor a kamera, a mikrofon titkos felvételeket készít mindennapjainkról. Hogy a közeli jövőben már a négy fal között se érezzük magunkat biztonságban.

Egyre nehezebb lesz a védekezés, az okostelefonunk, amely eddig titkaink őrzője volt, hamarosan ellenünk fordulhat.



Mi még csak-csak megküzdünk a veszéllyel, vagy legalábbis megpróbáljuk minimalizálni a kockázatokat, ám az idősebb okostelefon-használók, az eddigieknél még nagyobb veszélynek vannak kitéve. Ők lehetnek a támadók ideális célpontjai, mint ahogy nem véletlen, hogy az „unokázós” átverések is elsősorban az idősebbeket célozzák meg, hiszen ők nehezebben ismerik fel az ilyen veszélyeket. Éppen ezért nagy kihívás, hogy megtanítsuk őket a veszélyforrások felismerésére.

És afelől se legyen kétségünk, hogy a támadások egyre nagyobb kárt fognak okozni. Most még csak néhány eurójába kerül a támadás annak, aki bedől a csalóknak, és visszahívja az egzotikus telefonszámot, ám a bűnözők hamarosan növelik a tétet.

Mi pedig nem tehetünk mást, mint megpróbáljuk a lehetetlent, védekezünk, és küzdünk a növekvő paranoiánk ellen. A sötét jövő elkezdődött…