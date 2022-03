Egymilliónál is több menekült

Kilenc napja jelentette be Vlagyimir Putyin az Ukrajna elleni katonai inváziót. Elképesztő cinizmussal közölte, hogy az orosz hadsereg megvédi a civileket, nekik nem esik semmiféle bántódásuk.

Nem tudni, vajon az orosz gyalogpolgárok közül hányan látták azt a világhálón elérhető amatőr videót, amely a diktátor fogadkozásának egyik cáfolata a sok közül. A felvételen látni az oroszok által bombázott kilencemeletes panelházat, ahol az a hatéves kisfiú lakott, aki a brutális támadás miatt szívelégtelenségben meghalt. A harkivi kórházban próbáltak újraéleszteni, sikertelenül. A képsorok mutatják a háború szörnyűségeivel szembesülő, könnyeiket törölgető orvosokat. Remélem, ezt és a sok száz hasonló megrázó dokumentumot egyszer levetítik a Kreml jelenlegi urának a hágai nemzetközi törvényszéken, esetleg orosz bíróság előtt. Szembesítik azzal a listával is, amely már most több mint kétezer civil áldozat, valamint számos ukrán katona neve szerepel. Tulajdonképpen Putyin parancsára ölték meg őket.

Sajnos, ilyen fejleményre valószínűleg még sokáig kell várni, mert az orosz diktátor bármilyen véráldozat árán, a súlyos külföldi szankciókkal sem törődve eltökélte, hogy leigázza Ukrajnát, és a moszkvai rezsim érdekeit kiszolgáló bábkormányt hoz össze. Semmibe veszi azt is, hogy az ENSZ közgyűlése elsöprő többséggel ítélte el Oroszország Ukrajna elleni invázióját. A határozat ellen csak Észak-Korea, Fehéroroszország, Szíria és Nicaragua szavazott.

Harkiv és Kijev ostroma drámai mértékben növelheti az újabb áldozatok és menekültek számát. Az utóbbiak már egymilliónál is többen vannak. A kisgyermekes anyáknak és sorstársaiknak a szlovákiai polgárok is segítő kezet nyújtanak, senkit sem hagynak magára. Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Moldovában is példás a szolidaritás.

Nálunk főleg politikai szempontból volt fontos lépés a pozsonyi parlament Oroszországot agresszorként megbélyegző határozata. Miként a szlovák államfő és a kormány határozott kiállása keleti szomszédunk mellett. Akadnak nálunk is Putyin gaztettét mentegető, az Egyesült Államok vietnámi rémtetteire, vagy a szerbiai bombázására emlékeztető vélemények. Ám a legújabb felmérés szerint az ország lakosságának 78,2 százalék egyetért a kabinet Ukrajnával szolidáris, egyúttal Oroszországot elítélő álláspontjával. 42 százalékuk teljes mértékben, a többiek kisebb, illetve nagyobb fenntartásokkal.

A magyar kormány Max Weber német politikus szerint valóságos tojástáncot jár a konfliktus megítélésében. A budapesti vezető kormánypolitikusok mindannyiunk óhaját kifejezve mielőbbi békét szorgalmaznak, arról azonban hallgatnak, melyik ország gátolja milliók óhaját. Orbán Viktor a Mandiner legfrissebb számában megjelent interjújában a fegyveres konfliktus kitörésének okai között főleg Putyin érveit sorolta fel, ugyanakkor elítélte a háborút, s meglepő módon az uniós egység fontosságát hangsúlyozta. A minap megütközést keltett Szijjártó Péter külügyminiszter, aki közösségi hálóra feltöltött bejegyzésében azon siránkozott, hogy az orosz Sberbank a csődöt megelőzve kivonul Ausztriából és Magyarországról. Szerencsére odaát szintén sok ezer jóakaratú, a jelenlegi válságban sem a saját pecsenyéjét sütögető polgár, önkormányzat, civil szervezet nem a politikusok szája íze, hanem saját értékrendje és lelkiismerete szerint cselekszik.

A további tragédiákat elkerülő kibontakozás elsősorban Putyin kezében van, ő azonban nem hajlandó megválni a hatalmától és a néhai Szovjetunió európai befolyásának visszaállításáról ábrándozik. Több Kreml-szakértő úgy véli, hogy csak a hazai politikusok képesek őt eltávolítani. A nemzetközi összefogás szerintük is lényeges, de legfeljebb csak gyengíti a pozícióit.