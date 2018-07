E világi és felsőbb hatalmak

Szlovákia csuda egy ország. Egy agresszív utas ököllel fenyegetőzve kergethet brit diáklányokat a vonaton – és megússza 40 eurós bírsággal. Az interneten erről keringő videófelvétel természetesen nem fedi fel a támadás kiváltó okát, nem tudhatjuk, hogy a megtámadott lányok mennyire vétkesek ebben, de ha részben azok is lennének, az sem hatalmazna fel egy férfit sem arra, hogy nőt verjen.

Aztán nálunk büntetlenül lehet gyalázni más nemzetiségűeket vagy más népcsoporthoz tartozókat. Kotleba képviselője, Mizík azzal védekezett a bíróságon, hogy nem is tudja használni a számítógépet, ezért a gyűlölködő bejegyzést ő aztán nem írhatta a saját Facebook-profiljára. És a bíróság elfogadta ezt az érvet, így Mizík ártatlan, mint a ma született bárány.

Nálunk szabadon járkálhatnak a bőrfejűek is, akik nem egy embert összerugdostak már, és arra a friss esetre is emlékszik mindenki, amikor a Fülöp-szigeteki férfit Pozsonyban halálra rugdosó támadót csak második nekifutásra sikerült vizsgálati fogságba helyezni. De ha valamit példásan meg kell büntetni, akkor az az, hogy az embernek van saját véleménye. Főleg ha skrupulusok nélkül, szarkasztikusan, vagy oly módon fogalmaz, hogy az az érintettek számára sértőnek tűnik. Mint például Michal Havran írása Marián Kuffa papról. „Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is”, mondta Jézus, és e tanítás jegyében a Čarnogurský ULC Kft. ügyvédi iroda úgy döntött, hogy feljelenti Havrant. A múltban Sokol érsek is a világi igazságszolgáltatáshoz fordult olyan cikkek miatt, amelyeket sértőnek talált. Alojz Baránik SaS-es képviselő pedig most egy kijelentésével úgy megsértett egy bírónőt, hogy 200 ezer eurót kell fizetnie. Vagy úgy áll a dolog, hogy a jogrendünk azt szolgálja, aki ki tudja használni, vagy pedig a szlovákok annyira érzékenyek mindennemű sértésre, hogy az sokkal nagyobb bűn, mint a gyűlölködés, az agresszió és az erőszak. De mit mondanak majd erre „ott fenn”, az isteni ítélőszék előtt, ahol nem az e világi törvények érvényesek?

A szerző a TASR hírügynökség munkatársa