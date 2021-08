Dzsungelország vergődése

Igor Matovič és pártja tavaly fényes győzelmet aratott a választáson, majd kipenderítették a több mint egy évtizedes hatalmából Robert Ficót és cimboráit. Négypárti kormánykoalíció jött létre, méghozzá minősített parlamenti többséggel. Néhány politológus szerint ennek a szövetségnek már a keresztlevelébe beírták az állandó ideológiai és egyéb ellentéteket. Aggályaikat főleg a korrupció elleni harcot meghirdető kormányprogram rövid időre háttérbe tolta, miközben nálunk is terjedt a koronavírus, amivel a kabinet nagy nehezen tudott megbirkózni. Olykor máig tartó fejetlenség, kapkodás keserítette mindennapjainkat. A baklövésekbe Marek Krajčí egészségügyi miniszter, később a kormányfő is belebukott.

Ugyanakkor Maroš Žilinka került a főügyészi posztra, Daniel Lipšic pedig a Speciális Ügyészség vezetője lett. Az idő tájt csak a Smer híveinek egy része adott hitelt Robert Fico vádaskodásainak, hogy Matovičék megrendelésére koncepciós perek kezdődtek. Mások szerint Fico a saját bőrét igyekszik menteni, ugyanis a vizsgálati fogságba került személyek közül többen beismerték bűnösségüket.

Ám május óta egyre több a kérdőjel. Ekkor szivárgott ki a szlovák titkosszolgálat (SIS) bizalmas jelentése, amely szerint a nyomozók a vizsgálati fogságban levő gyanúsítottak vallomásait igyekeztek befolyásolni. Erről állítólag bizonyítékai vannak Vladimír Pčolinskýnak, az SIS akkori igazgatójának. Hozzátartozói hangsúlyozták: azért került vizsgálati fogságba, nehogy a nyilvánosság előtt fecsegjen. Ő viszont most hamis tanúzás miatt feljelentette azt a három személyt, aki rá nézve terhelő vallomást tett. Sokat romlott Roman Mikulec belügyminiszter eddig sem egyértelmű megítélése is, mert kiderült: többször megfordult Matej Zeman, a Takáč-féle bűnbanda egyik hírhedt alakjának pozsonyi lakásában. Kevesen hiszik el a magyarázkodását, hogy ugyanabban a házban lakó barátnőjét látogatta. A belügyminiszter máig nem adott magyarázatot arra, vajon miért adott utasítást a hamis tanúzással és más bűncselekményekkel is gyanúsított személyek elleni rendőrségi rajtaütés leállítására, melynek következtében Zeman Horvátországba menekülhetett, s onnan üzenget, hogy videón hajlandó vallomást tenni. Erre a Monacóban élő Miroslav Výboh, a korrupciós ügyekbe keveredett hírhedt fegyverkereskedő, Fico kebelbarátja is rászánná magát. Állítólag 150 ezer eurós csúszópénzt adott át Peter Pellegrininek, amikor a Hlas elnöke még pénzügyi államtitkár volt, és közbeszerzési pályázatokat befolyásolhatott.

A kép egyelőre nem tisztul, sőt, tovább bonyolódik a főügyész lépései miatt. Nem volt hajlandó kinevezni a speciális ügyész helyettesének Peter Kyselt, újabban pedig fegyelmi eljárást indított Lipšic ellen. Ugyanis a múlt héten az egyik pozsonyi kerületi ügyész annak a már jegelt vizsgálatnak a felújítását indítványozta, amely azt hivatott tisztázni, vajon Lipšic törvényesen, vagy Milan Krajniak miniszter közbenjárására kapott-e biztonsági átvilágítást. Legújabban az agrártárcánál levitézlett Ján Mičovský Matovičhoz intézett nyílt levele borzolja a kedélyeket, amelyben hazudozás és vélt korrupciós ügyek elsimítása miatt bírálja. E vázlatos felsorolásból is kiderül, mekkora politikai dzsungelben élünk, ahol Eduard Heger határozott cselekvést jelző hangját alig hallani.

Az Alkotmánybíróság elkaszálta az előrehozott választásról döntő népszavazást, így megjósolni sem egyszerű, kik és milyen pártok találnak rá ebből a politikai válságból kivezető útra, s mennyien hisznek majd nekik.