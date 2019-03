Danko kampányüzemmódban

Nemcsak a tavaszt érezni már a levegőben, a parlamenti választás közeledtét is. Legkésőbb egy év múlva választunk, és ez kampányüzemmódba kapcsolta a kormánykoalíció pártjait.

Nemcsak a tavaszt érezni már a levegőben, a parlamenti választás közeledtét is. Legkésőbb egy év múlva választunk, és ez kampányüzemmódba kapcsolta a kormánykoalíció pártjait.

Az ígérgetések legújabb körét a Smer nyitotta a 600 eurós minimálbér felcsillantásával, ez persze válaszlépésre kényszerítette az SNS-t. Andrej Danko pártelnök érzi, hogy az élelmiszerárak januári megugrása után pártja egyáltalán nem ura a helyzetnek, ezért rálicitált Ficóékra. Videóüzenetet küldött a választóknak, hogy adócsökkentési javaslatokat terjeszt a parlament elé. 21 százalékról 15-re csökkentené a cégek nyereségadóját, az élelmiszerek és a nyomtatott sajtó áfáját pedig 20 százalékról 10-re. Ráadásként eltörölné a nyugdíjasok számára a közmédia fenntartására fizetett havi rádió- és tévédíjat.

Az adócsökkentésnek alapjában véve örülnünk kellene, de nem mind-egy, hogy mely adótípusok csökken-nek. A cégek nyereségadója ilyen: csökkentése főleg az itt letelepedett külföldi vállalatoknak kedvezne. Manapság a multik fizetik be a cégek nyereségadójának nagy részét, és az adócsökkentéssel csak nő-ne az országból kivihető nyereségük. Igen, a nyereségadó csökkentése másrészt javíthatná Szlovákiai nemzetközi versenyhelyzetét, de a versenyképesség javítására ennél jobb megoldások is léteznek. Érdemesebb lenne a munkavállalók adó- és járulékterheinek csökkentésén gondolkodni, melyek az Európai Bizottság szakértői szerint is túl magasak nálunk. E terhek csökkentése növelné a háztartások diszponibilis jövedelmét, ami végső soron a fogyasztást növelné.

Az élelmiszerek áfájának csökkentésével alapvetően nem lehet kivetnivalónk, a kisebb adókulcs hozzájárulna az árak csökkenéséhez, ami ismét csak a fogyasztók helyzetét javítaná.

De van a dologban bizonyos fokú irónia, hiszen az SNS most az élelmiszerárak csökkenését szeretné elérni, de épp az általa javasolt, az élelmiszer-üzletláncokra kivetett különadó járult hozzá a dráguláshoz.

Első lépésként tehát több értelme lenne a különadó megszüntetésének, utána lehetne beszélni az áfacsökkentésről.

Danko ötleteiben az a közös, hogy bevételkiesést jelentenek a költségvetésnek. Elemzők számításai szerint a kiesés a GDP 2 százaléka körül lenne, ami a kiegyensúlyozott költségvetés végét jelentené. A költségvetésben a növekvő adóbevételek ellenére sincs ekkora tartalék, ezért a kiegyensúlyozott költségvetést csak más kiadások csökkentésével lehetne fenntartani, de ez választási évben elképzelhetetlen. Persze a költségvetési hiány nem jelentene komoly gondot Szlovákia számára, de azon érdemes elgondolkodni, hogy a jó évek bevételeit helyesen költjük-e el.

Ez a szakmai és politikai vita azonban elmaradt, helyette egy ultimátumot kaptunk az SNS-től.

Érdekes lesz figyelni, hogyan viszonyulnak a koalíciós partnerek Danko javaslataihoz, hiszen nincsenek könnyű politikai helyzetben.



Ha alapból elutasítják őket, az SNS azt politikai jó pontokra tudja váltani. Ha meg engednek Dankónak, azzal ismét átengedik neki a kezdeményezést és tovább gyengítik pozíciójukat a kormánykoalícióban. A kormányzati ciklusnak ebben a szakaszában az SNS-nek már nincs vesztenivalója, ezért Danko olyan játszmába kezdett, melynek legnagyobb vesztese a költségvetés lehet.