Csodára várva

Gyorsan kértek is két rufolát, majd helyet foglaltak a falra szegezett tévé alatt. Azért szerettek itt ülni, mert ez volt a vendéglő egyetlen pontja, ahonnan a tévét nem lehetett látni. Fiúkák, mi az a rufola? – kérdezte Elemér, a traktorista, aki a település messziről is jól felismerhető tagjai közé tartozott. Egyrészt a traktor miatt, amellyel közlekedett (nagy volt, piros, hangos és büdös), másrészt viseletéből fakadóan, amely két fő komponensből komponálódott: lila kötött pulóver és világoskék monterkanadrág. Amikor Elemér megtudta, hogy a rufola a rum és a Kofola házasításából születik, nem szólt rá semmit. Annak viszont megörült, amikor Bandika felolvasta az egyik bulvárlap hírét, hogy hamarosan folytatják a Szomszédok című tévésorozatot. Az egykori szereplők közül majdnem mindenki rábólintott a kezdeményezésre, kivéve Ábel Anitát. Meg ugye azokat, akik időközben elhunytak. Ervin pedig ezen a ponton jelezte, hogy nem érdekli őt az új Szomszédok, hiszen kedvencei épp az idős színészek voltak, neki a Gazdagrét továbbra is Zenthe Ferenccel, Komlós Jucival, Raksányi Gellérttel és Kézdy Györggyel egyenlő. Bandika szerint sokkal fontosabb téma, hogy egyes elemzők ismét gázválságot jósolnak. Hogy az orosz–ukrán viszony fagyosodása a Barátság kőolajvezetékre is ki fog hatni, pontosabban a Barátság földgázvezetékre, mert hogy ezek állítólag párhuzamos univerzumok. Ervin szerint a dolgok alakulása megmutathatja, kinek mi a fontosabb, a barátság, vagy a kőolaj(vezeték), vagy éppenséggel az úgynevezett földgáz. Mindazonáltal szerinte a gázválság veszélye komolytalan, így életünk legfontosabb kérdéseként nyugodtan tekinthetünk a Szomszédok beígért újratöltésére.

Elemér itt közbeszólt. Afelől kezdett érdeklődni, hogy van-e köze az úgynevezett földgáznak az úgynevezett gázolajhoz. Mert ha van, akkor ez az egész őt is érinti, hiszen munkaeszköze és egyben legjobb barátja, a piros Zetor Crystal szintén gázolajjal táplálkozik, még ha ő ezt a szót sosem használja, csak a naftát. Piros traktorba piros nafta! – szokta mondogatni a Crystal etetése közben. Ervin szerint ez egy továbbgondolt szólás-mondás, amely eredetileg úgy hangzik, hogy magyar táj magyar ecsettel. Bandika szerint a válságkezelés a politikusok dolga, az egyszerű emberek dolga pedig annyi, hogy higgyenek a csodákban. Ha ez így megy tovább, más választásunk nagyon nem is marad, majd elismételt egy másik régi jelszót: haverok, buli, nafta!



A szerző a Vasárnap munkatársa