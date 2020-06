Cselédtempó

Nem hozott változást a szlovák diplomáciában a kormányváltás, ezt a járvánnyal kapcsolatos uniós újjáépítési program kormányzati fogadtatása is bizonyítja. Az aktuális hatalmi központok irányába megnyilvánuló cselédmentalitás megingathatatlan. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke múlt héten mutatta be a bizottság koronavírus-járvány utáni gazdasági újjáépítési programját, amely 750 milliárd eurós pénzinjekcióval indítaná újra az EU akadozó motorját, és amelynek a legnagyobb haszonélvezői a nem épp felelős gazdaságpolitikájukról ismert, feneketlen pénznyelőnek számító déli uniós tagországok – Olaszország, Spanyolország, Görögország – lennének.

A bejelentést követően régiónk szinte összes kormányfője éles kritikának vetette alá a brüsszeli javaslatcsomagot.

„Elfogadhatatlan azoknak az uniós államoknak a büntetése, amelyeknek a válság ellenére is sikerül alacsonyan tartaniuk a munkanélküliséget” – nyilatkozta Andrej Babiš cseh kormányfő, aki nem ért egyet azzal, hogy Brüsszel ezúttal is a felelőtlenül gazdálkodó országokba öntené az eurómilliárdok nagy részét. Hasonló hangnemben nyilatkozott Orbán Viktor is. A magyar kormányfő „abszurdnak és perverznek” nevezte a tagállamok közötti pénz elosztására vonatkozó javaslatot, mert az „több forrást juttat a gazdagoknak, mint a szegényeknek”. Orbán azt is kifogásolta, hogy a helyreállítási alapba szánt 750 milliárd eurót nem munkával „hoznák létre”, hanem hitelből, és mivel 30 évre akarják felvenni, azt még az unokáink is nyögni fogják. Ausztria már korábban is ellenezte, hogy Brüsszel átgondolatlanul öntse a milliárdokat a déli tagállamokba, így az sem csoda, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint ők – az „adófizetőik iránti felelősségük tükrében” – továbbra sem tartják jó ötletnek a vissza nem térítendő támogatásokat. Mi a véleménye minderről a szlovák kormányfőnek?

Igor Matovičból az újságírók az elmúlt napokban egyetlen értelmes mondatot sem voltak képesek kihúzni ezzel kapcsolatban, helyette a külügyminiszter nyilatkozott.

Ivan Korčok a tőle megszokott, idegesítően diplomatikus stílusban mondta el a véleményét, a lényeg azonban pár szóban összefoglalható: minden nagyon szép, minden nagyon jó, hatalmas lehetőség ez Szlovákia számára.

Korčokot e tekintetben csak az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős biztosa, a szintén szlovák Maroš Šefčovič múlta felül. Šefčovič szerint az uniós javaslattal „a jövőbe tekintünk”, a „hatalmas lehetőséggel” azonban „hatalmas házi feladat” vár Szlovákiára: „politikailag és diplomáciailag is hozzájárulni” ahhoz, hogy a brüsszeli javaslatot minél hamarabb lenyomják az uniós tagországok torkán. Korčok és Šefčovič nyilatkozatait hallgatva az általános iskolás történelemkönyvünk egyik illusztrációja jut eszembe, amelyen a jobbágy kalaplevéve hajlong a földesura előtt.

A héten azonban némiképp mégis változhat a helyzet.

Matovič kimozdul otthonról, szerdán Prágában fogadja őt Andrej Babiš, akivel az Európai Bizottság újjáépítési tervét is megvitatják. Reméljük, hogy a cseh kormányfőnek sikerül felvilágosítania szlovák kollégáját, és Matovič ezt követően legalább egy Facebook-bejegyzésben megosztja velünk az ezzel kapcsolatos véleményét.