Čaputová ultimátuma

Nemcsak a lakosság aggódik egyre inkább a súlyos járványhelyzet miatt, hanem már Marek Krajčí is. Az egészségügyi miniszter a múlt héten az újságíróktól kérdezte kétségbeesetten: „Mondják meg, mit tehetünk még a koronavírus megfékezéséért?”.

Nemcsak a lakosság aggódik egyre inkább a súlyos járványhelyzet miatt, hanem már Marek Krajčí is. Az egészségügyi miniszter a múlt héten az újságíróktól kérdezte kétségbeesetten: „Mondják meg, mit tehetünk még a koronavírus megfékezéséért?”.

Hétfői sajtótájékoztatóján korábbi viselkedéséhez képest visszafogottabb volt Igor Matovič is. Ugyan nem vállalt felelősséget a kórházakban ápoltak és az elhunytak január óta növekvő száma miatt, de ezúttal nem szidott senkit. Aztán meghívta a legnevesebb járványügyi szakembereket, adjanak tanácsot, miként lehetünk úrrá a drámai helyzeten. Azokat invitálta, akik közül néhányat nemrég „szarrágó okoskodóknak” nevezett, s akiknek a tanácsaira eddig nem nagyon hallgatott.

A belpolitika dzsungelében, a koalíció hangos viszálykodásai közepette, leginkább az államfő tanúsít megfontolt és következetes magatartást. Zuzana Čaputová tudatosítja, meddig terjed a jogköre, mit tehet, és mit nem. De nem hallgathat a tomboló járvány idején. Tavaly december 7-én egy kereskedelmi rádióban felszólította a kormányfőt, hogy bízza valamelyik miniszterére a járvány elleni harc irányítását, ő pedig más, fontos és szintén halaszthatatlan teendőket lásson el. Mire Matovič sértődötten kivonult a közéletből, állítólag karanténban múlatta az időt. Aztán nem sokkal karácsony előtt megjelent, s azzal kérkedett, hogy ő harcolta ki a részleges, januártól pedig a szigorúbb vesztegzár elrendelését. Azóta viszont lépten-nyomon nemcsak Richard Sulíkot, hanem szinte ugyanolyan gyakran, mondvacsinált ürügyekkel az államfőt is bírálja. Pedig nyilvánosan azt is kijelentette, hogy „nem fog az elnök asszonnyal szemben pisilni.” Mégis, az elmúlt év végén habzó szájjal azzal vádolta, hogy elszabotálja az antigéntesztelést, holott az államfő csupán azt javasolta, hogy Ausztriához hasonlóan ne legyen kötelező. Végül nem teljesítették a kérését. Ugyanakkor a tények igazolják: ez a csodafegyvernek kikiáltott eszköz sem váltotta be a miniszterelnök reményeit, miként a vesztegzár sem, amelynek további, egyelőre március 19-ig tartó meghosszabbítását éppen tegnap, e sorok írása után kellett megszavazniuk a képviselőknek. Pedig a tilalom különböző változatokban tulajdonképpen hosszú hónapok óta tart, mégsem jön a várt javulás.

A szlovákiai szakértők hónapok óta ismételgetik, hogy Portugáliával vagy Izraellel ellentétben nálunk miért nincs javulás. Szerintük főleg azért, mert a kormány és az egészségügyi tárca kapkod, egymásnak ellentmondó intézkedésekkel dühíti az önkormányzatokat és a polgárokat. Ráadásul a rendeletek végrehajtását elég lazán, vagy egyáltalán nem ellenőrzik. Karácsony előtt például elég sokan tértek haza Nagy-Britanniából Kelet-Szlovákiába, aztán az ünnepek után visszamentek felvenni a szociális segélyt vagy a bérüket, majd visszajöttek, és állandó lakóhelyükön megugrott a fertőzöttek száma. Sok ilyen esetet sorolhatnánk. Az meg egyenesen elképesztő, hogy Ján Mikas országos tiszti főorvos engedélyezte a pozitív tesztjük miatt karanténba kényszerülőknek, hogy élelmiszerért, gyógyszerért elmehessenek. Nyilván nehéz a helyzetük, de a szomszédok, hozzátartozóik, végső soron a helyi önkormányzatok segíthetnének nekik, hogy ne terjesszék a vírust más vásárlók és az elárusítók között.

Nemrég az államfőnél is jártak a tudományos szakértők, javaslataik szerint elsősorban a kormányfőtől várnak következetes intézkedéseket. Ezeket Čaputová egyelőre nem hozta nyilvánosságra, de egyfajta ultimátumként közölte: megteszi, ha néhány napon belül nem lép a miniszterelnök.

Rövidesen kiderül, vajon Matovič ezúttal nem kibúvókat keres-e, hanem végre értelmes megoldásokat, szabályokat. Amiket be is tart. És betartat.