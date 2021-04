Birkák a nyájban?

C-vitamint vagy vizet adnak be az orvosoknak – mondja egy ismerősöm, arra utalva, hogy az orvosok is egy világszintű összeesküvés részei, és ahhoz, hogy rávegyék az embereket az oltásra, nekik is példát kell mutatniuk, mintha beoltatnák magukat. Egy éve az a hír járta, hogy az orvos pénzt kap, ha a halál okaként a Covid-vírust írja be. De kitől is?

Az a rengeteg titkos információ, ami a világhálón kering! Egy idő után elment a kedvem attól, hogy megpróbáljak bárkivel is vitatkozni, higgye már el, hogy amibe belehalt a rokona, az nem egyszerű influenza volt, és a krónikus betegségével még élhetett volna sok-sok évig. Javasoltam, hogy több forrásból is tájékozódjon, és akkor a valósághoz közelibb képet kap. Ez sem segített, csupán azt értem el, hogy én kaptam sokkal több videót, cikket, amik arról szóltak, az oltóanyag nem hatékony, csupán birkaként akolba akarják terelni az emberiséget. Hát persze! Hiszen nyájimmunitásról beszélnek.

És ki akar birka lenni? Mindenkinek legyen szabad választása! Erről szól az a beadvány is, amit a hágai nemzetközi bírósághoz nyújtott be szlovák állampolgárok egy csapata azzal, hogy akaratuk ellenére egy orvosi kísérlet része voltak, amikor kötelezően részt kellett venniük az országos tesztelésen.

Ezeknek a vírustémában (és minden egyébben) „tudományosan” tájékozott embereknek csak az nem jut eszükbe, hogy a viselkedésükkel ők korlátoznak másokat – mert ugye abból a szempontból is nézhetjük a dolgot, hogy aki beoltatja magát, az szeretné magát védettnek érezni. De ha körülötte veszélygócok szaladgálnak, akik meg vannak győződve róla, hogy az ő immunrendszerük tökéletes és nincs szükségük oltásra, akkor a beoltott ember is közvetlen veszélybe kerül.

A vírushoz hasonlóan terjedő veszély, ahogyan az ország exminiszterelnöke próbálja félrevezetni az embereket. Minősíthetetlenül sértő, megalázó kijelentéseket tesz olyan szakemberekre, orvosokra, tudósokra, aki életüket a tudománynak szentelik, és keresik az utat a járvány leküzdésére. Az ország vezetői adják meg az alaphangot. Ha olyan közönségesek, amilyen a volt kormányfő, közönséges, sértő és megalázó a közbeszéd is, a közönséges, buta emberek megengedik maguknak, hogy bárkit bármikor gyalázatos módon bántalmazzanak. Igen, szóbeli bántalmazás az, ahogyan például az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal vezetőjét, családját és alkalmazottait rágalmazza a „vezető”. Ennek hatására naponta kapnak fenyegető, durva hívásokat, mert nem engedélyezik a Szputnyik használatát, miközben ez nem is az ő dolguk. Hiszen az oltóanyagot a miniszter már régen engedélyezte. Hol is van a gond?

Sajnos még a magasan képzett, intelligensnek látszó emberek között is sokan vannak, akik féligazságoknak, álinformációknak, összeesküvés-elméleteknek hisznek. Talán valami hiányzik az életükből, valamit keresnek, a megértést, az elismerést, a szeretetet. Úgy érzik, itt megkaphatják? Vagy az összetartozás érzését, a nyájszellemet keresik? A vezér már megvan hozzá. Csak követni kell, lehetőleg gondolkozás nélkül.