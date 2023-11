Azahriah után, szabadon

Tömegeket, milliókat tud vonzani, követésre bírni huszonegy évesen. Hajrá, Y és Z generáció, lehet menni tovább, építkezni a közéletben, a politikában is, próbáljatok gyógymódot keresni erre az őrületre: kárt okozó időjárási ciklonok, szupercellák novemberben is, vérben ázó háborús gócok! Nektek hátha sikerül. Ha élni akartok, vissza kell fordítani a klímaváltozást és kiállni a fegyvernyugvásért.

Nem tarthat örökké a mamahotel, nem várhatjátok, hogy az öregek majd jól sáfárkodnak a Földdel, a jövőtökkel. Nem sáfárkodnak jól! Ez pedig a ti életetekbe kerülhet. Bulizva is rohanhatunk a vesztünkbe persze, a Titanicon is az utolsó pillanatig játszott a zenekar, de mégiscsak jobb lenne mindannyiunk Ígéret földjére érni a katasztrófa helyett, nem igaz?

Láthatjuk, hogyan oldódnak fel a savas esőkben egyetemes emberi értékek, korábban megszeghetetlennek tartott erkölcsi normák. Miközben vannak biztató jelek. Szívmelengető, ahogy Magyarországon Ti legalább kiálltatok a tanáraitokért. A mi generációnk nem állt határozottan melléjük, és önmaguk nem lehettek elég erősek ehhez. Sokan elhagyták a pályát, és többen csak kényszerből maradtak.

Biztató jel szintén, hogy a propagandagépezet fogaskerekeit is meg lehet akasztani. A messzire hallatszó rendszerkritikus hangokat eddig játszi könnyedséggel tudták elnémítani a hatalom által vezényelt médiából zúduló össztűzzel, rágalomhadjárattal, a tömegével bukott sajtóperekre előre félretett közpénzmilliárdokkal. De az is látszik ma már, ha valaki túl magasra nő, túl sok követő veszi körül, az elől még az addig arrogáns hatalom is óvatosan húzódik félre, és udvarol neki.

Már most biztos, hogy 2023 ismét a valaha mért legforróbb év lesz. Soha nem volt még ilyen magas a Föld átlaghőmérséklete, évről évre ez a tendencia, a klímakatasztrófa itt van a nyakunkon. A mi generációnk kudarcot vallott, mindig csak azt hajtogatta, amit mások szerettek volna hallani. Sokkal több energiát fordított arra, hogy a fogyasztói társadalom rabszolgájaként a maradék életerőt is kiszívja a bolygóból, minthogy megőrizze nektek. Ehhez képest a Földkerekség minden részén élő, sok milliárd szülő, aki a közelébe sem jut a közösen begyűjtött, de a nagyon kevesek által őrzött, óriási mézesbödönnek, jobbára egy kis lakáshoz sem tud hozzásegíteni titeket. Örül, ha a hónap végéig kijön a fizetésből. Akkor meg mivégre ez az egész?

Ne kövessétek el ugyanezt a hibát! Álljatok ki magatokért! Vannak egyetemes emberi értékek, korábban megszeghetetlennek tartott erkölcsi normák, amikből nem szabad engedni júdáspénzekért cserébe. Baukó Attila, aki Azahriah szerepét alakítja átütő sikerrel, és gyakran rappel gazdagságról, AMG Merdzsókról, remélhetőleg tisztában van az általa teremtett karakterhez tartozó felelősséggel. „Pár évig még tolom, aztán ég veled” – énekli „icipi Azi, (aki) túlságosan fiatal”. Nem úgy van az, Kisherceg! „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”