Az új SDKÚ

Megszületett, aminek meg kellett születnie. Hosszú vajúdás után létrejött az Elnök Pártja, amit akár új SDKÚ-nak is nevezhetnénk. Sok meglepetést a tegnapi bemutatkozás már nem tartogatott. Az elmúlt napokban-hetekben sorra szivárogtak ki az ismertebb nevek, a párt irányultsága is többé-kevésbé köztudott volt. Most jön az érdemi munka, a részletes program pedig szeptemberben, amiből a súlypontok és az elvi háttér úgy-ahogy talán kiolvashatóak lesznek.

Első és második látszatra a Za ľudí (Az Emberekért) azok pártja lesz, akiket hidegen hagynak az ideológiai csatározások, akik egy értékrendileg semleges, technokrata megközelítéssel dolgozó gyűjtőpártra vártak. Valami olyanra, mint fénykorában az SDKÚ volt. Üljünk be kicsit az időgépbe!

A KDH az abortuszt szigorítaná, az ANO a könnyűdrogok fogyasztását engedélyezné? Dzurindát mindkettő hidegen hagyja, pártját is, frakciójának egy kisebb része ezt, egy másik része amazt támogatná, de végül egyik sem megy át. Ilyen szerepet vinne most Kiska pártja is, a nagy kérdés az, 2020-ban ez még működőképes modell-e? Akármerre nézünk, az identitással kapcsolatos témák határozzák meg a közbeszédet, a civilizációs-kulturális ügyek mentén jönnek létre formációk és szövetségek. A legutóbbi EP-választás nagy, kontinentális szintű tanulsága is az, hogy a középen álló, pragmatikus ügyek mentén politizáló, ám a megosztó kérdésekben csak „sunnyogó” centrumpártok gyengültek.

Lehet, hogy a választók jelentős részét nem az elvont eszmék érdeklik, hanem hogy jobban keressenek, jobb közszolgáltatásokat kapjanak, igazságosan működjön az állam. Így van, ám szinte minden szakpolitikai kérdésnek megvan a maga elvi alapja, ideológiai sorvezetője. Ez nemcsak az abortusz vagy a marihuána legalizálása kapcsán merül fel, megtalálható az adócsökkentés, a minimálbér-növelés, az ingyenes vasúti közlekedés, az anyasági támogatás összegének témájában, az oktatásban, kultúrában, pénzügyekben, családtámogatásban, bárhol. Hány hónapig utalják az anyaságit, kelljen fizetni az orvosnál, mennyi adót és járulékot fizessenek a kisvállalkozók? Ezek elsősorban nem matematikai, pénzügyi kérdések, az értékrend és a hosszabb távú célok döntenek.

Kiska több érdekes és hiteles személyiséget is a csapatában tudhat, ám az új párt legfőbb devizája a pártelnök-alapító személye, akinek népszerűségét viszont kikezdték az elmúlt évek harcai, ám még mindig az egyik legelismertebb szlovák politikus. Ez egyszerre előnye és hátránya a pártnak: azok, akiket taszít Kiska személye, egy jó program és szimpatikus mezőnyjátékosok esetében sem fog akarni a pártra szavazni. Egy alapszintű, 6–10 százalék közötti támogatást viszont már a startpozícióban biztosít ez az az érték, amiről sok induló párt csak álmodhatott az elmúlt két évtizedben. Az új párt nem légüres térbe érkezik, így nemcsak azt lesz izgalmas figyelni, hány százalékon fog állni 2020 márciusában, hanem hogy mit tesz a többiek népszerűségével. Közvetett hatása a kisebb ellenzéki formációk összefogására is lehet, mivel a következő hónapokban várhatóan többen is az 5 százalék körüli veszélyzónában végzik.

Mivel Kiska az elmúlt öt évben nem tudott és akart érdemben a magyarokkal foglalkozni, a szlovákiai magyar választók várhatóan nem fognak tömött sorokban hozzá pártolni. A magyar szereplők közül egyedül a Hídra lehet veszélyes, elszipkázva annak szlovák vagy félig szlovák identitású szavazóit – már akik az elmúlt egy év ámokfutása után megmaradtak még Bugáréknál.