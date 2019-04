Átrajzolta a pártpalettát is az államfőválasztás

Minderről a liberális maffia tehet, amely egy naiv nőt ültetett az elnöki székbe, ráadásul mindenféle ravasz internetes trükkökkel.

És persze a közvélemény-kutatásokat is manipulálják, különben hogy ugorhatott volna fel rögvest az állam-főválasztás után a Progresszív Szlovákia és az Együtt a második helyre a pártok között?

Bizony, a Facebook hangja – Isten hangja. Ilyen marhaságok röpködnek a választás óta a virtuális térben, amely szintén mindent elbír, mint eddig a papír.

Úgy húsz évvel ezelőtt pontosan így jajveszékelt egy taxisofőr, Vladimír Mečiar feltétlen híve, aki nem bírta megemészteni, hogy az emberek többsége nem a HZDS-re szavazott. Akkor még a magyarfóbia volt a divat, hát feldúltan bizonygatta, hogy Szlovákia megszűnik miattuk: „Katasztrófa, magyarok a kormányban! Szlovákia megszűnik, meglátja, fél éven belül eltűnik”.

Hát most a Smert utasította el a szavazók többsége, ezért tudott Čaputová meggyőző fölénnyel nyerni Šefčovič ellen. Bár a választási részvételt nézve hozzá kell tenni, hogy az emberek nagy része nemcsak Šefčovičot, hanem Čaputovát is elutasítja, ezért aztán nem mentek el szavazni. Ennek a (nem)választói csoportnak a nagy része pedig Harabin és Kotleba híve.

Az elnökválasztás kihatással volt a pártok támogatottságára is, a Čaputovát indító Progresszív Szlovákia együtt az Együtt párttal felugrott a második helyre, 14,4 százalékot mértek nekik, a 19 százalékra viszszaeső Smer mögött. Ám Kotleba 11 és Kollár pártjának 10 százalékos támogatottsága azt mutatja, hogy a rendszerellenes erőket és az ultrakonzervatív választókat is mobilizálta Harabin és Kotleba indulása az elnökválasztáson. Mindez megalapozza Kiska információit, hogy Harabin is pártalapításra készül.

Azt se felejtsük persze, hogy az elnöki palotából való kiköltözés után Kiska megalapítja pártját és reális esélyei lehetnek. A Progresszív Szlovákia és az Együtt erősödése azt mutatja, hogy a jelenlegi ellenzéki oldalon is van igény új erőkre, amelyek mást kínálnak, mint az SaS vagy az Egyszerű Emberek.

Ám egyre inkább úgy tűnik, hogy ezeknek az ellenzéki pártoknak már nem is a Smer lesz a fő ellenfele a következő parlamenti választáson, hanem a rendszerellenes és szélsőséges erők.

A szerző a TASR hírügynökség munkatársa