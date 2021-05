Amire jó lehet az antigénteszt

Az eredmények alapján a korlátozó rendeleteken kívül a tesztelés is segített a vírus visszaszorításában, de hogy mennyit, az máig vita tárgya. Tudósok szerint a járványgócokban jó az ilyen szűrés, minél kisebb, pontosan körbehatárolt területen végzik el, annál hatékonyabb. Országos szinten viszont óriási kihívás, nagyobb országokban pedig lehetetlenség.

Az első hazai országos tesztelésnek köszönhetünk bizonyos járványügyi ismereteket, és tegyük fel naivan, hogy csak ezek a tudományos ismeretek vezették a kormány antigénstratégiáját még a januári országos tesztelésnél is. Mindkettő után lefelé mozdult a görbe, de nem kizárt, hogy ez a többi korlátozásnak, óvintézkedésnek is köszönhető. Más országokban általános tesztelés nélkül is hasonlóan hullámoztak a járványgörbék.

Egyes elemzések szerint viszont áprilisra már majdnem 3000 euróba került egyetlen pozitív eset kiszűrése a rutinszerű teszteléssel, a rengeteg teszt elhasználása és az egyre kevesebb fertőzött miatt. Sőt, egyes politikusok 20 ezer euróra számolták ki egyetlen fertőzött kiszűrésének költségét. Még ha egy időben jó ötletnek tűnhetett is az országos tesztelés, mára egyértelmű, hogy csak pénzpazarlás. Háromhetente tesztelni a rózsaszín járásokban? Minek? Mintha csak el akarnánk használni az antigénteszteket... Lehet, hogy sokkal jobb módja is van a felhasználásuknak.

Lassan újra lesznek rendezvények a kulturális szemafor alapján, óvatosan, kisebb közönség előtt. A maximum 150 fős beltéri rendezvények messze vannak attól az 5000 fős barcelonai kísérleti koncerttől, amit március végén tartottak. A résztvevőknek a koncert napján antigéntesztre kellett menniük. Pár nappal később jött a hír, hogy egy résztvevő pozitív lett. Visszakövették, hogy még a koncert előtt, egy vacsorán fertőződött meg, de a koncert napján ezt még nem mutatta ki a teszt. Több szakértő szerint azért, mert még nem szaporodott el a vírus a szervezetében, ezért valószínűleg nem is adta tovább a fertőzést. Hiszen a koncert utáni két hétben végül a résztvevők közül csak hat embernek lett pozitív tesztje, négyükről azonban biztosan tudható, hogy nem ott fertőződtek meg, hanem egy családtagjuktól kapták el a vírust.

A barcelonai koncert végső kiértékelése szerint aznapi teszteléssel, FFP2-es maszk viselésével és a koncertterem szellőztetésével nagy rendezvényeket is nagy valószínűséggel lehet biztonságosan megtartani. Ennél még merészebb volt az elmúlt hétvégén tartott, 6000 fős kísérleti buli Liverpoolban, ahol egy előző napi és egy aznapi negatív antigénteszteket követeltek meg a résztvevőktől. Ezután maszk és távolságtartás nélkül, lényegében normális körülmények között bulizhattak. A koncert után 5 nappal újabb tesztelésre kérik őket, ám nem tudni, mennyire lesz sikeres az adatgyűjtés, mivel csak önkéntes alapon történik. Jobb lenne, ha a barcelonaihoz hasonlóan, következetesen begyűjtenék a résztvevők adatát.

Ezek a kísérleti akciók a felkészülést szolgálják a nagy nyári rendezvényekre. A következő lépés, hogy az eredményeket megfelelően értékeljék ki, és hasznos döntéseket hozzanak. Ahogy az országos tesztelésnél is ez kellett volna. Ám úgy tűnik, célzott felhasználással, például egy koncert előtt, sokkal nagyobb hasznát vesszük az antigénteszteknek, mint a kötelező országos orrpiszkálással.