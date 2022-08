A recesszió árnyékában

Az amerikai és európai gazdasági növekedés folyamatos gyengülésével egyre gyakrabban előkerül a gazdasági recesszió fogalma, és ennek bekövetkezésének esélyei minden héttel növekedni látszódnak. Senki sem mondja ki szívesen az R betűs szót, de jelenleg megkerülhetetlen a világgazdasági elemzésekben.

Ha szigorúan vesszük, az amerikai gazdaság technikailag már recesszióba süllyedt. A közgazdásági közmegegyezés szerint egy gazdaság akkor van recesszióban, ha ennek GDP-je két egymást követő negyedévben visszaesést könyvel el. Az USA-ban ez már bekövetkezett, hiszen az első negyedéves 1,6 százalékos visszaesés után a második negyedévben az amerikai GDP 0,9 százalékkal esett vissza. Hivatalosan azonban még nincs szó recesszióról, ennek kezdetét a National Bureau of Economic Research gazdaságkutató intézet nyolc közgazdászból álló bizottsága hirdeti ki az amerikai gazdaság helyzetének komplex elemzése alapján. Jó esély van arra, hogy az USA végül elkerüli a recessziót, ugyanis a munkaerőpiac továbbra is erős és a lakossági fogyasztás is meglepően robusztus. Az Nemzetközi Valutalap júliusi világgazdasági elemzésében továbbra is 2,3 százalékos gazdasági növekedést jósol az amerikai gazdaságnak, de a kitartóan magas infláció az év második felében ennek a növekedésnek a nagy részét kitörölheti.

Nincs jobb helyzetben az eurózóna gazdasága sem, hiszen a magas energiaárak aláássák ennek gazdasági növekedését, és az orosz földgázszállítások leállása Damoklész kardjaként lebeg majd az őszi és téli hónapokban az EU felett. Az eurózóna legnagyobb gazdaságai már most is gyengén muzsikálnak, a német gazdaság a második negyedévben az elsőhöz képest egyáltalán nem növekedett, és a francia gazdaság is csak vérszegény 0,5 százalékos gazdasági növekedést tudott felmutatni. Eközben az eurózóna inflációja júliusban ismét új történelmi rekordot ért el, és a Mario Draghi által vezetett olasz kormánykoalíció összeomlása sem javította az európai befektetők hangulatát. Aggodalomra ad okot az is, hogy a német Ifo gazdaságkutató intézet üzleti hangulatindexe júliusban a vártnál mélyebbre süllyedt, a német vállalatok nagyon aggódnak a lehetséges földgázhiány miatt.

Szlovákia számára mindez nem túl jó hír, ugyanis Németország a szlovák export legfontosabb felvevőpiaca. Ezért az aggodalom már érezhető a szlovák üzleti hangulatindexben is, főleg úgy, hogy a 12,6 százalékos infláció már kezdi visszafogni a hazai fogyasztást is. Ezzel együtt, jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a szlovák gazdaság idén elkerüli a recessziót, és 1,5 százalék körüli gazdasági növekedést tud felmutatni. A külső kockázatok azonban továbbra is jelentősek, az orosz fölgázszállítások teljes leállása a szlovák gazdaság számára is gyors recessziót jelentene. Az elkövetkező évben fontos lesz az is, hogyan kezeli a szlovák kormány az elszállni látszó energiaárakat, melyek komoly gondokat okozhatnak a szlovák háztartásoknak, és visszafoghatják ezek fogyasztását.

A Nemzetközi Valutaalap szerint a világgazdaság idén elkerüli a recessziót, de az USA és Európa az elkövetkező hónapokat mindenképpen ennek árnyékában fogják eltölteni. A magas infláció tompítja a lakossági fogyasztást, és lehetetlen feladat elé állítja a jegybankokat. Ezek az alapkamatok emelésével ugyan vissza tudják szorítani az infláció növekedését, de az amerikai gazdaság és az eurózóna minden további kamatemeléssel közelebb kerül a recesszióhoz.