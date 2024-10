Brutális magyar visszaesés, mélypontra ütötték a forintot

Nemhogy nőnie nem sikerült a magyar gazdaságnak, még esett is a harmadik negyedévi bruttó hazai össztermék (GDP) a tavaly ilyenkorihoz képest, és másfél év után az ország visszazuhant a technikai recesszióba. Technikai recessziónak azt nevezik, amikor két egymást követő negyedévben is csökken a gazdaság teljesítménye az előző három hónaphoz képest. Az Orbán-kormány növekedési ígéretei tehát méretes pofont kaptak a valóságtól, a számok még a legpesszimistább elemzők várakozásainál is rosszabbak lettek. A magyar gazdaság teljesítménye az idei harmadik negyedévben 0,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához mérten, az előző negyedévhez képest szintén 0,7 százalékos volt a csökkenés mértéke – közölte szerdán a statisztikai hivatal (KSH).

A KSH harmadik negyedévre vonatkozó adatai szerint a rémes eredményhez a nemzetgazdaság közel egyharmadát kitevő mezőgazdaság, ipar és építőipar együttes teljesítménye hozzávetőlegesen 2 százalékponttal járult hozzá. Az első háromnegyed évet tekintve nagyon vérszegény, 0,7 százalékos növekedés látszik az adatok szerint, ami jócskán elmarad a kormány által az idei évre prognosztizált 1,5-1,8 százalékos növekedéstől (eredetileg 4 százalékról álmodoztak). Pedig alacsony szintről vágott neki az idei évnek a magyar gazdaság, ugyanis a 2023-as évet recesszióban töltötte, tavaly 0,7 százalékkal esett vissza az összteljesítmény.

A gyenge adatra a Nemzetgazdasági Minisztérium is reagált, közleménye szerint

„nehéz időszakon vagyunk túl, ugyanakkor egyre több pozitív jel utal arra, hogy a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett. Jövőre a magyar gazdaság ismét dinamikus ütemben bővülhet.”

Magyarán, folytatódik az ámodozás, a szaktárca új ígéretet fogalmazott meg: 2025-ben majd 3-6 százalék között nőhet a GDP.

405,8 forintra ugrott egy euró ára a harmadik negyedévről érkezett, nagyon gyenge magyar gazdasági adat közlése után. Ezzel 2022 november vége óta nem látott mélységbe került a magyar deviza – írja a Portfolio. A forint az utóbbi hetekben tartósan gyengélkedik, ennek oka nem annyira a belső, inkább a külső körülményekben keresendő: a geopolitikai feszültségekre és bizonytalanságokra mindig nagyon érzékenyen reagál a magyar fizetőeszköz, kiemelten fontos most például a közelgő amerikai elnökválasztás eredménye.

(444, Tlx, hvg, ú)