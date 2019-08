A politikai zombik hajnala

Semmi sem jelzi annyira a jelenlegi politikai berendezkedéssel szembeni elégedetlenséget, mint a Vladimír Mečiar és Štefan Harabin által alkotott tandem visszatérése. A kilencvenes években a tönk szélére juttatták és maffiaállammá változtatták az országot, és csak hatalmas erőfeszítések árán sikerült kiragadni a kezükből a kormánykereket. Persze nem tűntek el, de lassan elkezdtek háttérbe szorulni, mi pedig úgy csinálhattunk, mintha a regnálásuk csak egy rossz álom lett volna. Csakhogy a rémálom (ami valójában soha nem ért véget, hiszen Mečiar még kormányzott is Ficóval, a Harabin elleni háború pedig Andrej Kiska egész elnökségét végigkísérte) újra kísért:

húsz év után a zombik kimásztak a sírjukból, a politikai hullák visszatértek, hogy egy fiatalabb generáció életét is megkeserítsék.

Vladimír Mečiar a napokban bejelentette, hogy 77 évesen pártalapításra készül, Štefan Harabin pedig a Legfelsőbb Bíróság elnöke szeretne lenni. A két hír közül talán Mečiar visszatérése a meglepőbb. A volt kormányfő körül viszonylagos csend volt, az emberek többsége már belenyugodott, hogy a tetteiért soha nem fog megbűnhődni – épp a napokban derült ki, hogy elévülés miatt leállították az ellene folyó büntetőeljárást. A bejelentésre ugyan mindenki felkapta a fejét, de senki nem vette túl komolyan – még a nyári uborkaszezonban is csak egy viccel ér fel. Egy bukott politikus, aki teljesen elveszítette a kapcsolatot a valósággal – gondolhattuk.

Teljesen más a helyzet Štefan Harabinnal, aki a sikertelen elnökválasztás után új célt keresett magának.

Már korábban is volt a Legfelsőbb Bíróság elnöke – a szlovákiai igazságszolgáltatás legsötétebb évei voltak ezek –, most pedig ismét megpályázza a posztot. Hogy mekkora esélye van a sikerre, azt csak találgatni tudjuk, de azt nehéz elképzelni, hogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök kinevezné őt, még ha meg is szerezné a kellő mennyiségű szavazatot. Ezt valószínűleg Harabin is tudja, így elképzelhető, hogy az indulással csak médiafigyelmet akar generálni. Harabinnal kapcsolatban ugyanis régóta kering egy másik pletyka, miszerint pártalapításra készül és indul a jövő évi választásokon. Ez pedig teljesen más fénytörésbe helyezi Mečiar bejelentését is.

Az egymást követő Fico-kormányoknak sikerült olyan mélyre süllyeszteniük a politikai kultúrát, hogy Mečiar és Harabin joggal gondolhatja: eljött a mi időnk.

Az elnökválasztás megmutatta, hogy létezik egy társadalmi réteg, amely vevő a Harabin-féle politizálásra, és nincs az a botrány, csalás vagy hazugság, ami eltántorítja. A politikusokkal szembeni bizalmatlanság és az általános apátia mindig a szélsőségeknek kedvez, Harabin és Mečiar pedig már megmutatták, hogy ők bármikor hajlandók elmenni a falig. És ha ezek ketten megint összefognak, akkor nagyon résen kell lennünk, nehogy visszatérjenek a kilencvenes évek praktikái.