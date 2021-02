A kisbefektetők lázadása

A tőzsdecápákat térdre kényszerítette az amatőr kisbefektetők népes csoportja, amely egy közösségi oldal köré szerveződik. Több nagy befektetési alap is milliárdokat vesztett, és a történet nagy port kavart a médiában. Alapjában véve az egész az online kereskedési platformokkal kezdődött, amelyek az átlagemberek számára is lehetővé tették, hogy szinte költségek nélkül spekuláljanak a tőzsdén. Ezek közül a Robinhood platform a legnépszerűbb, mely az eredeti legendához hasonlóan a kisemberek oldalán áll. A befektetési eszközök tehát adottak voltak, ehhez jött a világjárvány, mely amerikaiak millióit zárta be otthonába. Mivel a sportfogadás az USA nagy részén illegális, sokak számára a tőzsdei spekuláció adta a hiányzó adrenalinlöketet. A spekulánsoknak szükségük volt egy „főhadiszállásra” is, ami a Reddit közösségi oldal WallStreetBets fórumán alakult ki fokozatosan. Az amatőr tőzsdecápák itt szervezkednek és cukkolják egymást befektetési sikereikkel.

December vége felé azonban több amatőr befektető észrevette, hogy bizonyos részvények alulértékeltek a piacon, mivel a nagy befektetési alapok ezek további csökkenésére spekulálnak. Az úgynevezett shortolási stratégia lényege, hogy a befektetők egy adott vállalat részvényeinek esésére spekulálnak. Ezért kölcsönveszik a részvényeit, és azonnal eladják. Ha a részvény árfolyama tényleg esik, akkor később olcsóbban visszavásárolják attól, akinek eladták, és visszaadják a tulajdonosnak, a különbözet pedig a nyereségük. Ha viszont az árfolyam emelkedni kezd, akkor az ilyen stratégiát követők hatalmasat bukhatnak.

A WallStreetBets kisbefektetői ebből kiindulva meghatároztak néhány részvényt, amelyekkel a nagy befektetési alapok shortoltak, és elhatározták, hogy ők viszont ezek növekedésére fognak spekulálni. A cél kettős volt, a profitszerzés mellett szerették volna térdre kényszeríteni a nagy alapokat. A redditesek elsősorban a Gamestop videójáték-bolthálózatra fókuszáltak, amely az elmúlt években egyre inkább küszködött internetes versenytársaival. A nagy alapok ezért a vállalatot a már említett shortolási stratégiára szemelték ki, de a WallStreetBetsen más terveket szőttek. A fórum tagjai szervezett részvényfelvásárlásba kezdtek, ezzel jelentősen növelve az árfolyamot. Ez fokozatosan további kisbefektetőket vonzott a fórumba, és így a Gamestop részvények árfolyama januárban 1700 százalékkal nőtt. Sokan nagy nyereségre tettek szert, de a fórum tagjainak talán még fontosabb volt a nagy befektetési alapok sokmilliárdos vesztesége, melyet a befektetési pozícióik likvidálása során szenvedtek el.

A dolog végül odáig fajult, hogy a Robinhood ideiglenesen leállította a Gamestop részvényekkel való határidős üzleteket, de az internetes közösség és az amerikai politikusok nyomására ezeket újra engedélyezte. A kicsik öröme valószínűleg nem tart sokáig, de sokakat megörvendeztetett a tény, hogy a spekulációkkal milliárdokat kaszáló befektetési alapokat a saját játékában győzte le egy csapat kispályás amatőr, akiknek a jelszava, hogy a mi őrültségünk tovább kitart, mint a ti fizetőképességetek.