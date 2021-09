Görnyedten gubbasztottak a gesztenyefa alatt, és Ady Endre költeményeiről beszélgettek, azokról, amelyek még az 1906-os Új versek előtt jelentek meg. Az egyik arról szól, hogy meghalt egy ismert komika (Locsarekné nyugalomban), a másik meg arról, hogy a költőt a szerkesztője kiküldte a nagyváradi lóversenyre, írna már a népszerű eseményről valamit (nem jegyezték meg a címét). Rímelő sorok ezek csupán, nem is versek, vagy mégis? – fújta ki a halványkék pipafüstöt Bandika. Ősz lévén már a piros Óbestert szívta, a cseresznyésnek mondott dohány illata pedig bonyolultabbnál bonyolultabb utakat választva emelkedett felfelé a gesztenyefa rozsdás lombján átszűrődő ferde sugárnyalábok között. Ervin annyit mondott, hogy ha ezt el tudná dönteni, akkor már sokkal többre is vihette volna, lehetne például sétahajója, vagy ha az nem is, legalább egy balatoni katamarán. Ősszel a legszebb a Balaton, mondtam már magának? Bandika intett, hogy igen, és elmesélte, hogy információi szerint a napokban Romániában csuda dolog történt. Felfedeztek egy új lepkeszúnyogfajt, amelyet Simona Halep román teniszezőről fognak elnevezni. A Phlebotomus simonahalepae azért kapta a nemzetközi hírnével rendelkező sportoló nevét, mert Konstanca mellett született, és a lepkeszúnyogra is ott akadtak. Hát ez van, barátom. Ervin maga mögé tekintett, mert éppen lepottyant a földre egy paradicsom. Ebből sem eszünk már idén – állapította meg. Aggodalmát fejezte ki továbbá annak kapcsán, hogy a Sme rodina nevű párt talán távozik a Heger-kormányból. Igor Matovič, a legerősebb kormánypárt elnöke már nyíltan beszélt arról, hogy kormányozni éppenséggel Kollárék nélkül is lehetne, ha akadályoznák a korrupció elleni harcot. Ami rendben van, de ha ezek most ellenzékbe vonulnak, a következő választásig úgy megerősödnek, hogy vígan összeraknak egy következő parlamenti többséget a Hlas meg a Smer nevű pártokkal. Nem is tudtam, hogy maga ennyi szabadidővel rendelkezik, jegyezte meg Bandika. Mennyivel? – kérdezte Ervin. Hát, hogy ilyesmikkel képes foglalkozni, mint a napi politika, mondjuk ahelyett, hogy kitakarítaná a kertet, vagy elmenne egy orvosi szűrővizsgálatra, illetve utánanézne, miért került csődközelbe az Evergrande nevű kínai építőipari vállalat, amely jó néhány szellemvárost felépített az utóbbi évtizedben. Ervin válasz helyett rádöbbent, hogy a fürdőszobájában valószínűleg lepkeszúnyogok élnek. Picike, bolyhos szárnyú legyecskék a virágcserépből, amelyek amilyen ártatlannak tűnnek, olyan nagyot képesek csípni. A baj csak az, hogy ezentúl mindig Simona Halepre fogok gondolni, ha meglátok egy lepkeszúnyogot – hajtotta keserves ábrázatát a tenyerébe, és teljesen úgy tűnt, hogy az egész napja úgy, ahogy van, kuka. Bandika szerencsére tudta a megoldást. Emlékszik még Anna Kurnyikovára? Gondoljon inkább rá. Az orosz teniszezőre, aki úgy lett híres teniszező, hogy alig teniszezett. Aztán hozzáment Enrique Iglesiashoz, az énekeshez, ennek ellenére viszont már nem érdekelnek senkit. Ervin azonnal jobb kedvre derült, de leginkább csak azért, mert elképzelte, hogy a jövőben talán egy olyan lepkeszúnyogot is felfedez valaki, amely a Phlebotomus annakurnikovae nevet kapja.

A szerző a Vasárnap munkatársa