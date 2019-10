39 órányi látlelet

Ez az a felvétel, amit a Szlovák Információs Szolgálat készített egy pozsonyi, Vazov utcai lakásban, ahol nagyon sűrűn vendégeskedtek magas rangú állami hivatalnokok és politikusok. Jirko Malchárek – 2006 előtt gazdasági miniszter –, Anna Bubeníková – a Nemzeti Vagyonalap főnöke –, Gabriel Palacka, az SDKÚ pénztárosa és Robert Fico is, akkor még ellenzéki politikusként.

A felvétel ugyanis 2006 előtti beszélgetéseket tartalmaz. A vendéglátó Jaroslav Haščák, a Penta egyik tulajdonosa volt.

A felvétel – még akkor is, ha nem teljes, vagy egyes részeit esetleg módosították – hű képet fest az ország akkori viszonyairól. Arról, hogy a gazdasági elit hogyan próbálja meg – gyakran sikerrel – befolyásolni a politikát a politikusok lefizetésével. Tízmilliók cseréltek gazdát, hogy egyes intézmények megfelelő döntést hozzanak, a jól fizető megrendeléseket a megfelelő cégek kapják.

Az, hogy a felvételek egyáltalán megszületettek, a véletlen műve. A szomszédban lakott ugyanis a titkosszolgálat egyik embere, akinek feltűnt, hogy sok magas beosztású állami hivatalnok látogat a szomszédjába, ezért javasolta, hogy hallgassák le a lakást.

Mivel nem engedélyezett lehallgatásról volt szó, a felvétel önmagában nem használható bizonyítékként akkor sem, ha bebizonyosodik róla, hogy valóban abban a lakásban vették fel. Nem is azért készült.

Az SIS feladata az, hogy titkosszolgálati eszközökkel szerezzen információkat gyanús ügyekről, gyanús személyekről, vagy akár olyan ügyekről is, amelyeknek büntetőjogi következményei lehetnek. Az így megszerzett információkat kellene továbbadniuk az illetékes bűnüldöző szerveknek, amelyeknek aztán törvényes eszközökkel kell bizonyítaniuk a bűncselekmény megtörténtét, vagy esetleg cáfolni az információk alapján felmerült gyanút. Tudjuk, hogy ez a felvétel nem jutott el időben a megfelelő helyre, nem indult a felvételek alapján rendőrségi nyomozás, legalábbis nem akkor vagy közvetlenül az után, hogy a felvételeket rögzítették.

2011-ben viszont kiszivárgott, előbb csak a felvételek létezésének ténye, majd az is, hogy mi szerepel rajtuk, írott változatban. Tegnap a sajtó nagy része megkapta a felvételt is. A tartalma tehát már ismert volt, új ügyekre várhatóan nem derül fény. Mégis, megdöbbentő hallgatni, ahogy a lakásban megfordult emberek beszélnek a politikáról, a gazdaságról, a társadalomról. A lakásban megfordult politikusok többsége már nem aktív, legalábbis a hazai politikai életben már nincs jelen. Egyedül talán csak Robert Fico. A nyomozás azonban elindult, igaz, több mint egy évtizednyi távlatból már nehéz bizonyítani a bűncselekménygyanús ügyeket. Többen már nem is élnek az akkori szereplők közül. Az egyik lehetséges haszna azonban az a felvételnek, hogy sikerül bizonyítani a felmerült bűncselekményeket.

A másik haszna, hogy a nyilvánosság hű képet kap a politika egy részének működéséről. A 39 órás felvételt valószínűleg kevesen fogják végighallgatni az egyszerű választók közül, a sajtó feladata azonban, hogy hitelesen tájékoztasson, akkor is, ha a Penta bírósággal fenyeget.

És csak reménykedhetünk abban, hogy – a felvételnek is köszönhetően – a politika és a gazdaság összefonódása lazábbá vált azóta, és ez a 19 éve készült felvételt a jelenlegi társadalmi viszonyokra vonatkozóan már nem lehet hű tükörképnek nevezni.