Vásár a császári-királyi lovardában és krampusz az útszélen

Kerámiaművészekkel, mézkészítőkkel, gyógyteákat kínálókkal ismerkedtünk, de nagy volt a választék karácsonyi díszekből, különféle ékszerekből és saját készítésű ruhákból, kiegészítőkből is. Az ünnepi terítékről sem feledkeztek meg az árusok, gyertyadíszeket, koszorúkat, stólákat kínáltak az érdeklődőknek. A szervezőktől megtudtuk, egyre nagyobb igény van a kézművesek részéről az alkalmi önkormányzati vásárok iránt, mert találkozhatnak, beszélgethetnek a vevőkkel. Az ünnepváró vásárban találkoztunk Juhász Zsuzsa selyemfestővel is. A Czuczor Gergely Alapiskola főnevelője évek óta készíti termékeit, számos kiállításon és vásárban csodálhatták meg alkotásait az érdeklődők. Strba Sándor helytörténész már a bejárati ajtónál kínálta könyveit, köztük a legújabbat, az érsekújvári köztéri szobrokat bemutatót. A lovarda csarnokának galériáján Benkő Tímeával, a Pázmány Péter Gimnázium tanárával beszélgettünk. A Tanári című könyv szerzője saját készítésű karácsonyi díszeket is kínált, de a leendő olvasók megvásárolhatták a könyvét is, amit örömmel dedikált az érkezőknek. Érsekújvárban ma késő délután gyújtották meg a Szentháromság-szobornál lévő adventi koszorún az első gyertyát, és hasonló meghitt összejövetelre került sor Vágsellyén. Itt első alkalommal készítettek nagykoszorút a városháza előtt. Az ugyancsak érsekújvári járásbeli Jattó kisközségben nem kis meglepetésünkre találkoztunk a Mikulással és annak kíséretével. Az angyal, a krampusz és a manók társaságában sorra látogatta a gyerekeket egy póniló vontatta kocsin, és a családok mindenütt nagy szeretettel fogadták, a kíváncsi gyerekek már az utcavégen várták a kapuban.