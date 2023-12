Varga László lelkész óévi és új évi intelmei

Hogyan készül fel egy református lelkész az új év fogadására? Vannak-e szokásai, céljai, amelyeket kitűz az elkövetkezendő időszakra?

Ahogyan Istennel zárjuk az évet – istentisztelet keretén belül, úgy Istennel is kezdjük, hasonlóképpen. Ha Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó, az alfa és az ómega, akkor ezt nem is tehetném máshogyan. A cél pedig változatlan: az új évben is meg kell keresni azt az utat, azt a szolgálatot, amit az Örökkévaló Isten rajtam keresztül szeretne kimunkálni a világban.

Milyen üzenetet hordoz Ön számára az új év? Van-e valamilyen bibliai idézet vagy gondolat, amely inspirálja az évkezdet előtt?

Az új évre való tekintés a megújulás lehetősége – erre emlékeztet, amire folyamatosan, mindig szükség van. Naponként meg kell újulni. Naponként meg szeretnék újulni. Ami nem úgy sikerült eddig, akkor majd most. Újra és újra fel kell állni. Újra és újra meg kell küzdeni minden akadállyal. A keresztyén ember számára nincs feladás. Újra és újra szeretni kell, bármilyen nehéz is. Nem ragadok most ki semmit a Szentírásból: az egészre szükség van, az év minden napján, ahogyan a legelsőn is. Az Úr pedig üzen.

Az új év első istentiszteletének vagy alkalmának van-e valamilyen különleges üzenete vagy témája, amit nemcsak a gyülekezetével, de mindenkivel megosztana?

A közeli és a távoli jövő sötét felhőket, legyőzhetetlen viharokat készít az ember, egyben az emberiség és a teremtett világ számára, amelynek előidézésében sorsdöntő része van magának az embernek. Megidéztük, nem engedjük, és itt is tartjuk a gonosz, destruktív erőket. De ez a sötét erő nem győzhet, mert nem a leghatalmasabb. Amit mi, emberek tehetünk, itt, a Felvidéken is: megkeressük, megtaláljuk, és tíz körmünkkel megragadjuk az örökkévaló Istent Jézusban, a Megtartóban. Ez az egyetlen lehetőségünk, ha még jövőt szeretnénk látni. Ez viszont hit kérdése.