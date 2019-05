Vészkiürítés: életeket mentsünk, ne a csomagjainkat!

Május 5-én egy légikatasztrófa híre járta be a világsajtót és az internetes portálokon megjelentek az utasok által készített videók. Ebből jól látható, hogy sok utas nincs tisztában azzal, mi a teendő vészhelyzetben, mit szabad és mit nem szabad tenni vészkiürítéskor.

Szinte biztos, ez esetben is több utas élte volna túl a balesetet, ha minden utas csak a saját és utastársai életét mentette volna, nem a gurulós bőröndjét…

41 halálos áldozata van az Aeroflot orosz légitársaság légikatasztrófájának. Az SU 1492-es járat május 5-én bekövetkezett tragédiájának okairól egyelőre csak találgatások vannak, bár a feltételezések szerint sokan hibáztak, ám a videófelvételekből az is jól látható, hogy ha az utasok kevésbé lettek volna önzők, akkor talán az áldozatok száma is kisebb lett volna.

A mostani balesetről számos videó található az interneten, most arról szeretnénk pár szót szólni, amely az égő géptől szaladó utasokat mutatja. Jól látható, hogy futnak a géptől, többen a kézipoggyászukat, gurulós bőröndjüket vonszolva magukkal. Ennek pedig semmi keresnivalója nem lenne egy ilyen felvételen – a vészkiürítés egyik legfontosabb szabálya, hogy a kézipoggyászainkat, csomagjainkat hátrahagyva a lehető leggyorsabban megpróbálunk eljutni a vészkijáratig, hogy ott elhagyjuk a balesetet szenvedett gépet. A vészcsúszdán csak az utasnak van helye, semmi másnak! A hölgyeknek magassarkú cipőjüket is a gépen kell hagyni, ennek oka, nehogy a tűsarok kilyukassza a gumiból készült, levegővel felfújt vészcsúszdát. Tehát a meneküléskor az utas élete a legfontosabb, minden mást a gépen kell hagyni.

Egy vészkiürítés a szabály szerint 90 másodpercet vehet igénybe – ennyi idő alatt kellene minden utast kimenteni a gépből (még a legnagyobbakból is!). Egy bőrönd leszedése a csomagtartóból néhány másodpercet igénybe vesz, ez idő alatt a többi utas nem tud menekülni (a csomagot kiszedő utas elállja a folyosót), arról nem is beszélve, hogy a bőrönddel körülményesebb a menekülés (éppen ezért is tiltják), lassabban halad az utas, veszélybe sodorva a gép hátsó részében ülők életbenmaradási esélyeit. Talán pont ezért fordulhatott elő, hogy a túlélők a gép első 11 sorában ültek, a többi sorból csak ketten menekültek meg, a gép hátsó részében ülő utasok mind életüket vesztették.

Nem túlzás azt állítani, hogy ilyen vészhelyzetben minden másodperc számít, sőt, akár életeket is menthet. De voltak utasok, akik csak magukra figyeltek, és a gurulós bőröndjükre, az utastársak életére nem. Ők ez esetben szerencsések voltak, a gép elején ültek, még ki tudtak menekülni az égő repülőből, szemben azokkal az utasokkal, akik a gép hátsó részében kaptak helyet. Pedig milyen jó lenne hinni, hogy egy vészhelyzetben, még ha pánikhangulatban is, minden utas figyel a többi utastársra, és csak egyetlen célt tart szem előtt, minél előbb kimenekülni a gépből, hogy a lehető legkevesebb áldozattal járjon egy légikatasztrófa. Egy bőrönd, egy kézipoggyász sose legyen fontosabb az utastársak életénél.

Egy korábbi balesetről is találni ilyen videót az interneten, az Emirates 521-es járata 2016 augusztusában szintén kigyulladt landoláskor, majd az utasok ahelyett, hogy azonnal a vészkijárat felé vették volna az irányt, elkezdték kipakolni a felső csomagtárolót, mintha nem lett volna olyan veszély, hogy bármelyik pillanatban felrobbanhat az lángoló repülőgép. Szerencsére akkor az utasok közül senki sem halt meg (egy mentést végző tűzoltó vesztette életét).

Ez a két eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos, hogy ha repülőre szállunk, tisztában legyünk a biztonsági szabályokkal. A járat indulása előtti biztonsági tájékoztatót figyelmesen hallgassuk végig, és tanulmányozzuk át a biztonsági kártyán lévő információkat. Hogy tudjuk, mi a teendő baj esetén. Mert pánikban bizonyára nehezebb helyesen cselekedni, de ha pontosan tudjuk, hogy mit lehet, és mit nem, akkor azzal életeket is menthetünk. Ahogy mi is hálásak lennénk, ha az önzetlen utasok miatt élnénk túl a balesetet. Sose kelljen ilyet átélnünk…