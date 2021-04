Végre nyitásokról szólnak a hírek – idén szabadon nyaralhatunk

Mind több ország jelenti be, mikor, mi­lyen feltételek mellett nyit újra a turisták előtt – végre az uta­zási lehetőségekről, és nem a korlátozások­ról szólnak a hírek. Idén végre teszt, karantén és maszk nélkül nyaralhatunk a tengerparton.

Ha az európai or­szágokat néz­zük, akkor annyit tudunk, hogy a legtöbb helyen áprilisban, legkésőbb májusban, ha egyelőre óvatosan is, de megnyílnak a határok. A teljes nyitás júniusra várható, ekkor indul el az uniós rendszer is (egészségügyi igazolás), amely tartalmazni fogja az oltáso­kat, a teszteket, és az információt, ha már valaki átesett a betegségen. Olaszország, Franciaország, Dánia, Spanyolország is már jelezte, hogy készen állnak a nyitásra.

Alaszka már ingyenoltást kínál a turistáknak. Alaszka kormányzója, Mike Dunleavy szerint a lépés az arrafelé is szinte teljesen leállt ide­genforgalom fellendítésére szolgál. Az ingyenes Pfizer- vagy Moderna-vakcina felajánlása „újabb jó ok arra, hogy Alaszka államba jöjjön” – mondta.

A koronavírus elleni vakcinát a turisták júniustól kaphatják meg az állam négy legnagyobb repü­lőterén, az ötnapos próbaidőszak pedig már április végén elkezdődik az Anchorage nemzetközi repülőté­ren, hogy felmérjék az érdeklődést. A látogatók mindkét adagot meg­kapják, ha elég ideig maradnak az államban, ez 21 vagy 28 napot je­lent az első oltás után.

A Maldív-szigetek kormánya is azt tervezi, oltást ajánlanak fel az országba érkező látogatóknak, ez­zel próbálnák meg újraéleszteni az elsősorban turizmusból élő ország gazdaságát – írja a Portfolio. A Mal­dív-szigetek kormányának turiz­musért felelős minisztere, Abdulla Mausoom nemrégiben ismertette az ország terveit, mely szerint miu­tán mindenki megkapta a második koronavírus-oltását, aki csak akar­ta, az országba érkező látogatóknak is fel fogják ajánlani az oltást, hogy ezzel serkentsék a turistaforgalmu­kat. Egyelőre azt még nem közöl­ték, hogy az országba érkezőknek fizetniük kell-e majd az oltásért, de arra számítanak, hogy mivel az or­szágban kevesen élnek, elég vakci­nájuk lesz a vendégek beoltására. A maldív állampolgár több mint felét, 53 százalékát legalább egyszer már beoltották, a turizmusban dolgozó frontvonalbeli dolgozók 90 százalé­ka kapott oltást.

Tunézia eltörli a karantént a cso­magot foglaló nyaralóknak. Április 19-től nem kell öt napot kötelező karanténban tölteniük a Tunéziába való érkezés után azoknak a nya­ralóknak, akik egyszerre foglaltak repülőjegyet, transzfert, szállodát, vagy szervezett csoportos utazá­son vesznek részt. A vendégeknek természetesen a transzfernél és a kirándulásokon a csoportjuk­ban kell maradniuk – értesült a touristik-aktuell.de. A beutazás Tunéziába továbbra is csak negatív PCR-teszttel lehetséges, amely a check-in időpontjában nem lehet régebbi 72 óránál. A többi beutazó­nak továbbra is kötelező az ötnapos szállodai vagy otthoni karantén, va­lamint nekik ki kell tölteniük, két példányban kinyomtatniuk és az utazásra magukkal vinniük az em­lített adatlapot.

Azok az utazók, akik teljes védett­séget élveznek a koronavírus ellen, több szabadságot kapnak majd Srí Lanka-i tartózkodásuk alatt, mint a nem beoltottak. A szigetország kormányának legfrissebb intézke­dései alapján azok a látogatók, akik az oltás mindkét adagját az érke­zésüket megelőző két héten belül megkapták, 24–48 óra elteltével elhagyhatják a szállodájukat, ha Srí Lankára érkezésükkor negatív teszt­eredményt mutatnak – írja a TTG Media. Akik még nem kapták meg mindkét dózist a vakcinából, azok­nak látogatásuk első 14 napján to­vábbra is a Safe&Secure minőség­biztosítás alapján az 1. szintre sorolt szállodákban kell tartózkodniuk.

