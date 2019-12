Utazást ajándékozna karácsonyra? Így kerülheti el a buktatókat

Ám nagyon kell figyelni az ilyen utazási ajándékok foglalása során, ugyanis egyes kategóriáknál vannak speciális szabályok, és vannak olyanok is, ahol a foglalás után szinte lehetetlen bármit is módosítani. Elmondjuk, mire figyeljünk, ha karácsonyra utazási ajándékot tennénk a fa alá.

AJÁNDÉKUTALVÁNY

A legtöbb utazási, foglaló oldal, utazási iroda, légitársaság, szálloda kínál ilyen terméket, ez annyit jelent, hogy kifizetünk egy összeget, és azt az ajándékozott utalvány vagy kód formájában kapja meg. S ha foglal a kibocsátó oldalán, akkor csak beírja a kódot, és már foglalhat is. Ha pedig drágább a végösszeg, akkor az ajándékutalványon lévő összeggel csökken a fizetendő ár. Előnye, hogy az ajándékozott dönti el, hova utazik, mire használja, nincsenek megkötések, csak az utalvány lejártára kell figyelni – ez általában a kiállítástól számított egy év. Sokszor még csak nem is névre szól.

UTAZÁSI UTALVÁNY

Ez az egyik legegyszerűbb megoldás, általában a szállodák és a kuponos oldalak kínálják. Ez lehet sima hotelszoba meghatározott éjszakára, wellnesscsomag, hosszú hétvége reggelivel vagy félpanzióval. Általában névre szól, de sok helyen csak kiállítják az utalványt, és azt csupán fel kell mutatni a bejelentkezésnél. A modernebb rendszerek már az online foglalást is lehetővé teszik, ám némely szállodánál telefonos foglalásra van szükség, azaz ha megvan a nap, a hétvége, amikor utaznánk, felhívjuk a hotel recepcióját, és lefoglaljuk az ott-tartózkodást. Az ilyen utalványok általában egy évig érvényesek. Minden esetben fontos, hogy figyeljünk a szabályokra. Némely szálloda nem teszi lehetővé, hogy az ilyen kuponokat kiemelt időszakban – húsvét, karácsony, egyéb ünnepek – használjuk fel. Számos hotel kínál speciális, karácsonyi utalványt, ez esetben nem kell mást tenni, mint megadni a nevet, és már el is készül a voucher –, amelyet a hotel e-mailben vagy akár nyomtatva el is küld. Fontos, hogy nem érdemes konkrét dátumra foglalni, sokkal jobb, ha a megajándékozott maga döntheti el, mikor szeretné felhasználni az utazást.

SZÁLLÁS

Ha egy európai nagyvárosi utazást ajándékozna (esetleg repülőjegy mellé), akkor nem nagyon van lehetőség a rugalmas dátumra, mivel a repjegy szinte mindig egy meghatározott dátumra szól, és jellemzően nem módosítható az utazás időpontja. A hotelfoglalásnál fontos a név, de ez viszonylag könnyen módosítható, ehhez elég egy e-mailt írni a szállodának, és ha felhasználjuk a lefoglalt szobát, akkor méltányosságból jellemzően átírják a nevet. Az olcsóbb szobaárnak mindig szigorú szabályai vannak, nem módosítható a dátum, és nem is törölhető. A rugalmasságnak elég magas a díja, sokszor 50 százalékkal is többet kérnek egy-egy éjszakáért, ha nyitva szeretnénk hagyni a lehetőséget a foglalás megváltoztatására, törlésére.

REPÜLŐJEGY

Ha repülőjegyet szeretnénk ajándékozni, akkor azt szinte csak fix dátumra tudjuk megtenni, és ma már általában csak online van erre lehetőség. Itt a legszigorúbbak a szabályok. Az olcsó jegyek jellemzője, hogy azok indulási és érkezési időpontja nem módosítható, vagy ha mégis, akkor annak felára van (egy meghatározott díj, és e mellé még ki kell fizetni a jegyárkülönbözetet is). Ezért jegyet csak akkor foglaljunk, ha biztosak vagyunk abban, hogy a megajándékozott abban az időben szabaddá tudja tenni magát az utazásra. A fapados légitársaságok felár ellenében lehetővé teszik a névváltoztatást, a hagyományos fuvarozóknál erre csak kivételes esetben van lehetőség (a legtöbb légitársaság ezt nem is teszi lehetővé). Fontos, hogy a foglalásban pontosan adjuk meg a nevet, mivel azt a bejelentkezéskor ellenőrzik, és ha nem egyezik, megtagadhatják a beszállást. Tehát pontosan úgy adjuk meg a nevet, ahogy az útlevélben szerepel. Ha valakinek két keresztneve van, akkor mindkettőt, ha az útlevél már a házasság utáni névre van kiállítva, akkor azt. Néha legfeljebb hárombetűnyi eltérést elnéznek, de csak akkor, ha az nem módosítja a nevet. Vagyis ne foglaljunk például Horváth Katalin névre, ha az útlevélben Katarína Horváthová van.

ABLAK PERIÓDUS

A repülőjegyeknél mindig legyünk alaposak, fizetésnél ellenőrizzük az adatokat. Ha foglalás után vesszük észre, hogy valamit elrontottunk, akkor azonnal lépjünk kapcsolatba a légitársasággal. Némelyiknél van méltányossági időszak, egyfajta ablak periódus, amikor még felár nélkül törölhető, módosítható a jegy (a jegyárkülönbözetet meg kell fizetni ez esetben is, ha van ilyen). Vannak fuvarozók, amelyeknél ez a periódus két óra, van, amelyik 24 órán át teszi ezt lehetővé, van, amelyiknél adott nap éjfélig (vagy irodazárásig) adnak erre lehetőséget, de sok olyan is van, amelyik teljes mértékben tiltja a foglalás utáni bármilyen módosítást.