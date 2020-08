Tudta? Ugyanaz a hotelszoba (sokkal) olcsóbban is lefoglalható

Ha már megvan a célállomás, az utazás idő­pontja, esetleg még a repü­lőjegy is (ha olyan helyre utazunk, ahova ez szükséges), akkor nincs más hátra, mint elkezdeni szállást keresni. Első lépésként használhat­juk a booking.com oldalt, hogy megnézzük, milyen áron vannak a szállodai szobák az adott időpontra, illetve kiválaszthatunk magunknak néhányat, ami tetszik. Hogy végül a booking.com oldalon megjelent ár lesz-e a legolcsóbb, vagy sem, az pedig kis netes kutakodás után könnyen kideríthető. Előfordul, hogy az elsőként látott ár lesz a leg­kedvezőbb, de az is lehet, hogy sok­kal olcsóbban is le tudjuk foglalni ugyanazt a szobát, ugyanolyan szol­gáltatásokkal (pl. ingyenes reggeli), azonos időpontban.

Árösszehasonlító oldalak

Ha olcsóbban szeretnénk foglal­ni, érdemes megnézni az árössze-hasonlító oldalakat. Ezek lényege, hogy több száz oldalt pásztáz át, hogy megkeresse, hol kínálják a legolcsóbban az adott hotelszobát. A keresés után pedig látni fogjuk, hogy mely oldalra kell kattinta­nunk, ha a legkedvezőbb árat sze­retnénk. Fontos, hogy az összeha­sonlításnál figyeljünk arra, hogy mindig a végösszeget vessük össze, mert előfordulhat, hogy egy-egy foglalási oldal úgy trükközik, hogy az alapárat mutatja, de amikor vé­gigkattintjuk a foglalási menetet, a végösszeg hirtelen megemelkedik. Mindig ugyanazt a szobatípust, ugyanolyan szolgáltatással hason­lítsuk össze – ha az ár tartalmaz­za a reggelit, akkor azt az opciót. A legnépszerűbb, árösszehasonlító oldalak: trivago.hu, hotelscom-bined.com, kayak.com, tripadvisor.com, expedia.com. Előfordul­hat, hogy akár féláron is megtalál­juk ugyanazt a szobát, ugyanarra a dátumra.

Saját oldal

Érdemes felkeresni a hotel saját ol­dalát is, hiszen ezen sokszor olyan, más oldalakon nem elérhető ára­kat is kínálnak, amelyek olcsóbbak a többinél. Vagy ha nem is olcsóbb az ár, de olyan extra szolgáltatá­sokat is ad azoknak, akik a hotel hivatalos oldalán foglalnak, mint a reptéri transzfer, ingyenes masszázs, üdvözlőital, esetleg fél- vagy teljes panziós ellátás.

Hírlevél, kedvezmények

Érdemes feliratkozni néhány fog­lalóoldal hírlevelére, hiszen sokszor ezekben extra (általában 5–10 szá­zalékos) kedvezményeket kínálnak. Ezeket általában promokód formá­jában tudjuk érvényesíteni. Olyan is előfordult már, hogy azzal sze­reztünk újabb kedvezményt, hogy elkezdtük a foglalást, ám nem végle­gesítettük, majd pár órára rá az oldal küldött egy mailt, hogy ha 24 órán belül lefoglaljuk a hotelszobát, akkor további tíz százalékkal csökkenti az árat. Ezzel is lehet kísérletezni…

Árgarancia

A szállodaláncok, illetve a foglalóol­dalak állítják: náluk található a leg­olcsóbb ár. Ehhez pedig árgaranciát is kínálnak: ha a foglalás utáni 24 órán belül olcsóbbra bukkanunk, akkor megadják a kedvezőbb árat, sőt, még olyan is van, amely to­vábbi tíz százalékkal csökkenti a legolcsóbb árat is. Ezt is el lehet használni, hiszen így valóban az elérhető, legolcsóbb áron tudunk szállodai szobát foglalni. Például ha foglaltunk egy szállodaláncnál 100 euróért egy hotelszobát, ám ugyan­azt látjuk 75 euróért is egy másik oldalon, akkor nem kell mást ten­ni, mint dokumentálni a 75 eurós ajánlatot (print screen funkcióval, és linkkel), és máris 67,50 euró lesz az a szoba, amit eredetileg 100 eu­róért foglaltunk…

A végső árat nézzük, ne a kedvezményt!

Végül az egyik legfontosabb tanács: mindig a végső árat hasonlítsuk ös­sze, amely már tartalmazza az összes adót és illetéket, ne tévesszen meg bennünket a kedvezmény mértéke. Az oldalakon sokszor százalékban van megadva, mennyivel olcsóbb a szoba, milyen kedvezményt kí­nálnak, ám ez gyakran nem fedi a valóságot. Találkoztunk már 80–90 százalékos, kihagyhatatlan ajánlat­tal is, ám az ennyivel csökkentett összeg is drágább volt, mint egy másik oldalon, 10 százalékos ked­vezménnyel…