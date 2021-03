Tovább csökkentek a repülőjegyárak Európában

Ha megnézzük a célállomásokat és a mostani jegyárakat, akkor azt látjuk, hogy az európai városok­ba most az egy hónappal ezelőtti áraknál is olcsóbban adják a je­gyeket a légitársaságok, átlago­san 20-30 százalékos csökkenés figyelhető meg. Az árak 22–78 közötti tartományban mozognak, most 12 olyan európai város is van, ahova ennyiért tudunk re­túrjegyet foglalni.

A távolabbi célállomásoknál vi­szont inkább stagnálás vagy némi emelkedés figyelhető meg – igaz, az egy hónappal ezelőtti árak is rendkívül kedvezőnek minősül­nek (pl. Bangkok 435 €, Mexikó – Cancún 448 €; Bali 539 €, Mi­ami 388 €, Hawaii-szigetek 639 €). Ami viszont feltűnő, hogy ismét az egekbe szöktek az ára Ausztrália felé, még az egy hó­nappal korábbi, már magasabb árak is tovább nőttek, valamint a pekingi jegyár is rég nem látott magasságban van, a februári 394 € helyet most 703 euró egy retúr­jegy a kínai fővárosba.

Aki talál olyan jegyárat amely meg­felel, és júniusi utazást tervez, akkor bátran foglalhat, a légitársaságok ugyanis most rugalmasak, a leg­több ingyenes átfoglalást intéz egy későbbi dátumra.