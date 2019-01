Tilos enni Bécsben a metrón

Az új tiltást maguk az utasok kérték egy internetes szavazás során, mivel sokuknak elege lett a pizzától, gyros-tól szagos kocsikból. A bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien végül nemcsak az erős illatú ételeket száműzte a szerelvényekből, hanem egy az egyben betiltotta a szilárd ételek fogyasztását.

Ennek eredményeként jelentősen csökkent a kocsikban keletkező hulladék mennyisége, és a takarítóknak kevesebb ételmaradékot kellett eltakarítaniuk az ülésekről és a padlóról. Az U6-os vonal szerelvényeinek tisztítására 2017-ben 470 ezer eurót költött a Wiener Linien, míg az összes metrószerelvény takarítására több mint kétmillió eurót. Alexandra Reinagl, a vállalat ügyvezető igazgatója elmondta, hogy minden egyes eurót, amit ily módon a szerelvények tisztításán megspórolnak, az állomások és a kocsik modernizálására költik majd.

A tilalom 2019. január 15-én lép életbe, és egyből ellenőrzik is a betartását. Aki megszegi, azt egyelőre csak figyelmeztetik, mivel arra számítanak, hogy az utasok betartják majd az újszabályokat. A naponta 250 ezer utast szállító U6-os vonalon zajló tesztidőszak alatt mindössze 61 utast kellett figyelmeztetni. Az új szabályt természetesen empátiával és ésszel alkalmazzák majd, és egyetlen kisgyerektől sem veszik el a kiflicsücsköt vagy almát, amit az út alatt majszol. És ha a szerelvényekben nem is lehet enni, a peronon nem tilos az ételek fogyasztása, inni pedig – alkoholos italokat kivéve – továbbra is bárhol lehet. (Turizmus)