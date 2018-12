Thaiföld főszezonban: akciós repülőjegyek 445 eurótól

Ha még nincs terve a téli nyaralásra, és egy remek helyre szeretne utazni, mit szólna egy thaiföldi egzotikus pihenéshez? Most már 445 eurótól foglalhatók repülőjegyek a főszezoni időszakra.

Ha még nincs terve a téli nyaralásra, és egy remek helyre szeretne utazni, mit szólna egy thaiföldi egzotikus pihenéshez? Most már 445 eurótól foglalhatók repülőjegyek a főszezoni időszakra.

Az akciós jegyeket most a Qatar Airways légitársaság kínálja, budapesti indulással és érkezéssel, dohai átszállással. Az összes ár tartalmazza az összes adó és illetéket, a fedélzeti ellátást, az ülőhelyválasztást (ezért sok légitársaságnál fizetni kell), a kézicsomagot valamint a 30 kg-nyi feladható poggyászt is (ez két csomag is lehet, ha a kettő együtt nem több 30 kg-nál).

A mostani akció négy városra szól, ez a népszerű Phuket és Krabi, a főváros Bangkok, és egy északi város, Chiang Mai. Utazási időszak a január – március, ami Thaiföldön abszolút főszezonnak számít, igaz, érdemes kerülni a kínai új év hetét, (február második hete), mert akkor nagyon sok a kínai turista, ami nemcsak tömeget jelent, de drágább szállásokat is.

Ákciós árak:

Budapest - Krabi - Budapest: 445 euró (143 900HUF)

Budapest - Phuket - Budapest: 464 euró (149 900HUF)

Budapest - Bangkok - Budapest: 467 euró (150 900HUF)

Budapest - Chiang Mai - Budapest: 463 euró (147 900HUF)

Légitársaság: Qatar Airways

Foglalási időszak: 2018. december 17-19.

Utazási időszak: 2019. január 21. - március 30.

Feladható csomag: 30 kg

Foglalni a linkre kattintva lehet.