Szilveszteri utazások – szervezési tanácsok

Ha ránézünk a repülőjegyárakra, akkor látjuk, hogy a legtöbb népszerű célállomás lényegesen drágábban érhető el, mint ahogy azt megszoktuk. Ami néhány hete még csak 20–50 euró volt, az most, jó esetben is 100–150 euró. Azaz, ha olyan helyet nézünk ki magunknak, ahova csak repülővel tudunk eljutni, akkor nincs mese, a felárat ki kell fizetni – legfeljebb azzal tudunk spórolni, hogy nem viszünk magunkkal csomagot, csak egy kis hátizsákot. De megoldás lehet még a vonatos utazás, számos olyan nagyváros van a közelben (Bécs, Prága, Budapest, Berlin, München, Varsó stb.), ahova kényelmesen eljutunk vasúton – ott az árak pedig a legtöbb esetben adottak, nincs szilveszteri felár. További opció, ha néhányan összefogva autóba ülnek, és megosztják a költségeket. Vagy akár egy telekocsis opció is megoldás lehet.

Ha a szállásokat nézzük, akkor hasonló a helyzet, mint az utazásoknál, tehát itt is hiába keresünk olcsó árakat – a szoba, ami alapesetben 40–50 euróba kerül, ebben az időszakban simán 100–200 euró is lehet. És még így is megtelnek a hotelek, így, ha még nem szerveztük meg a szilveszterezést, akkor már csak a maradék szobák közül válogathatunk. Mit tehetünk? Az egyik megoldás, hogy egy apartmant bérlünk – az airbnb-s opció ilyenkor jó választásnak tűnik, főleg, ha nagyobb társasággal utazunk. Az ilyen lakások ára nem ugrik jelentősen, igaz, némi felárral itt is számolni kell. De akár azt is csinálhatjuk, hogy négyfős hotelszobát keresünk – ezek általában nem annyira kelendők, ezért nincs is akkora felár rajtuk, és a szoba árát négyfelé osztva egész kedvező árat kaphatunk. Érdekes, de az év utolsó napján a nagy, nemzetközi láncokhoz tartozó, négy- vagy ötcsillagos hoteleknél kisebb az áremelkedés mértéke, így érdemes megnézni azokat az ajánlatok is, lehet sokkal olcsóbb, de mindenképpen jobb ár/érték arányú, mint egy átlagos háromcsillagos szálloda. A fentiekből is látható, hogy bár nagyon drágák ilyenkor a repülőjegyek, szállások, de némi körültekintéssel, kompromisszummal a lehető legkedvezőbb áron tudjuk megszervezni a szilveszteri utazást, hogy aztán az év utolsó óráiban, perceiben egy nagyváros főterén, vagy valamelyik bulijában koccintsunk az új évre.