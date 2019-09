Pénztárcabarát utazások az őszi hónapokra, tippekkel

Mikor utazzunk?

Az őszi idényben gyakorlatilag mindegy, mikor utazunk, hiszen már vége a csúcsidénynek, így mind a szállásárak, mind pedig a repülőjegyárak csökkentek. Igaz, előfordulhat, hogy hétvégén kicsit drágább a szállás vagy a repülőjegy, mint hétköznap, de nem olyan nagy a különbség, hogy azért megérné több szabadságot kivenni a munkahelyről. Fontos ugyanakkor, hogy mielőtt foglalunk, előtte mindenképpen ellenőrizzük le az interneten, hogy az adott városban nincs-e valamilyen nagyobb konferencia, nemzeti ünnep, esetleg nagy nemzetközi sportesemény, mert ezeken a napokon sokszor nemhogy duplájára növelik a hotelek a szobaárakat, de előfordul, hogy éjszakánként akár ötszörös, tízszeres vagy akár még ennél is drágább az szobaár. Értelemszerűen a karácsonyi és újévi időszak mindenhol feláras (mind a szállás-, mind a repülőjegyárakat tekintve), így ilyenkor csak az utazzon, aki egy távoli helyen szeretne karácsonyozni, szilveszterezni, és megéri neki kifizetni ennek felárát.



Vonatos kirándulások

Az egyik legegyszerűbben megszervezhető kirándulás egy vonatos vagy buszos utazás a közeli városok egyikébe. Ilyen lehet Budapest, Bécs, Prága, Salzburg, de akár még München, Varsó vagy Krakkó is (15–50 euróért már szinte bármelyik felsorolt városba foglalhatunk retúrjegyet). A jegyek nem kerülnek sokba, és a helyi szállodakínálatban is mindig találni olyat, amely megfizethető áron kínálja a szobát. Ez egy európai négycsillagos hotelnél 30–50 euró éjszakánként és személyenként, amely már tartalmazza az adókat és a svédasztalos reggelit. Szállásfoglalásnál mindig ellenőrizzük le előzetesen a hotel minőségét az interneten, nehogy egy katasztrofális szálloda elrontsa az élményt.



Minőségi wellness a közelben

De nemcsak városlátogatásra, hanem egy jó kis őszi wellnessre is érdemes elutazni a közeli városokba. Erre nagyon sok lehetőség van, Szlovákiában, Magyarországon és Ausztriában is. Ha ilyen utazást szervezünk, akkor is figyeljünk a jó minőségre. A wellness-szállodáknál ez kétszeresen is megtérül, hiszen – a városlátogatós kirándulásokkal ellentétben – itt egész nap a szállodában vagyunk, így még fontosabb a minőség. A legjobb választás a négy- és ötcsillagos kategória, a luxust is érdemes megfontolni.



Szervezés

Az őszi utazásokat megszervezhetjük egyénileg, választhatunk az utazási irodák kínálatából, vagy szavazhatunk az online oldalak által összeállított repülőjegy+szállás kombinációk egyikére. Az egyéni szervezés előnye, hogy nagyobb a rugalmasság, úgy rakjuk össze a kirándulásunkat, ahogy szeretnénk, és szempont lehet a repülőjárat menetrendje is. Ez utóbbi akár marginális kérdésnek tűnhet, pedig nem az: ha egy reggeli géppel indulunk, és estivel érkezünk vissza (ezt olyan célállomásoknál lehet a leginkább összehozni, ahova napi több járat is indul), akkor azzal gyakorlatilag plusz egy napot is nyerhetünk, ami nem elhanyagolható tény egy hétvégi városlátogatásnál. Ugyanez igaz a szállásra is, jobban személyre tudjuk szabni.



Csomagajánlatok

Az utazási irodák és az online oldalak csomagajánlatait is érdemes megfontolni, mivel azok árban nagyon kedvezők, hiszen az irodák a legolcsóbb szállásajánlatokat kapják, így jobb áron tudunk utazni – de foglalás előtt azért a menetrendre figyeljünk, hiszen egy esti indulás és reggeli visszautazás esetén a 3 nap/2 éjszaka címen meghirdetett utazás gyakorlatilag csak egy teljes nap lesz.

A táblázatban látjuk, hogy 100–200 euró közötti áron nagyon sok városba tudunk utazni, szinte nincs olyan népszerű európai célállomás, amely ebbe a sávba ne férne bele. Van köztük Párizs, London, Amszterdam, Athén, Velence, Riga, Milánó, Lisszabon stb. A legolcsóbb repülős utazás csak 109 euró, ezért az árért egy velencei kirándulást kapunk. De az athéni 129 eurós ár is nagyon kedvező, ugyanez mondható el Londonról (159 euró), Párizsról (159 euró), Rigáról (139 euró), Bolognáról (129 euró) és Rómáról is (129 euró). A szállások pedig helyi háromcsillagos hotelekben, de sok esetben nagynevű nemzetközi láncok – köztük a Hilton, a Radisson, a Mercure, a Novotel, az Ibis – szállodáiban vannak. Az árak pedig már tartalmazzák a repülőjegyet, a szállást – három- vagy négycsillagos hotelekben –, a reggelit is, és némely esetben a reptéri transzfert is. Mindig olyan hotelt foglaljunk, amely ára tartalmazza a reggelit, egy városlátogatós túrán ez nagyon fontos, hiszen így nem kell időt pazarolni azzal, hogy keressünk olyan helyet, ahol reggelit kínálnak, a másik szempont, hogy még ha találunk is, biztosan többe kerül, mint ha a szállodai foglalásunk része a reggeli.



Olcsó repülőjegyek Európán belül

A repülőjegyes táblázatunkra pillantva láthatjuk, hogy az őszi hónapokban rendkívül kedvező áron tudunk jegyet foglalni az öreg kontinensen belüli járatokra. Gyakorlatilag alig van olyan város, ahova ne találnánk jegyet 17–50 euró között, és az árak csökkenő tendenciát mutatnak. London, Párizs, Brüsszel, Athén, Róma, Milánó, Madrid, Barcelona, Lisszabon, Dublin – és még folytathatnánk a sort. Szintén nagyon kedvező árnak számít a jordániai Ammán (51 euró), de a reykjavíki 66 eurós és az amszterdami 69 eurós ár is utazásra késztet.



Utazások távolabbi, egzotikus célállomásokra

Ha az őszi idényben egy távolabbi célállomásra utaznánk, akkor is nagyon sok jó ár-érték arányú jegy és célállomás közül választhatunk. Elrepülhetünk New Yorkba (279 euró), üdülhetünk Miamiban (309 euró), de (Délkelet-) Ázsia népszerű nagyvárosait, tengerparti üdülőhelyeit is felkereshetjük, hiszen ebbe a régióba már 349–539 euró közötti áron találunk retúrjegyeket. Kiemelkedően jó áron repülhetünk Bangkokba (399 euró), Balira (519 euró), Szingapúrba (419 euró) és

Tokióba (439 euró), de akár

a Maldív-szigetekre is, ez utóbbi célállomásra a korábbiakkal összehasonlítva sokkal kedvezőbb a jegyár, már csak 459 euró. Szintén jelentősen csökkentek a jegyek Kubába (499 euró), Fokvárosba (519 euró), Új-Zélandra (699 euró), a Hawaii-szigetekre (749 euró) és Ausztráliába is (769 euró).



Ebből is látható, hogy a kínálat óriási, az árak minden eddiginél kedvezőbbek, így már csak rajtunk múlik, mennyit szeretnénk költeni, illetve milyen utazásra indulunk az őszi, téli hónapokban. Akár közeli, akár távolabbi célállomás mellett döntünk, biztosan nagyszerű utazásban lesz részünk. Előttünk a világ!