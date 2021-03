Most olyan helyekre is eljuthat, amiről eddig csak álmodott

Sosem volt ilyen olcsó a luxusnyaralás, mint most - Fotó: Shutterstock

Oda-vissza repü­lőjegy a Ha­waii-szigetekre 330 euróért? All inclusive nya­ralás egy ötcsillagos mexikói ho­telben, napi 48 euróért? Esetleg egy thaiföldi szállás, négycsillagos hotelben 11 euróért? Ezek nem kitalált, hanem létező ajánlatok, amelyeket akár már ma le is fog­lalhatunk…

Oda-vissza repü­lőjegy a Ha­waii-szigetekre 330 euróért? All inclusive nya­ralás egy ötcsillagos mexikói ho­telben, napi 48 euróért? Esetleg egy thaiföldi szállás, négycsillagos hotelben 11 euróért? Ezek nem kitalált, hanem létező ajánlatok, amelyeket akár már ma le is fog­lalhatunk…

Ahogy egyre inkább haladunk a nyitás felé, úgy jelennek meg az utazási oldalakon azok az aján­latok, amelyekre szinte bűn nem lecsapni: hihetetlenül olcsón kí­nálják az 5 csillagos hoteleket, a repülőjegyeket egzotikus célállo­másra. És ez még csak a kezdet, hiszen mind több ilyen akció lesz idén – azzal, hogy az utazás időpontja minden esetben már bőven a nyári feltételezett nyitás után van. Szintén közös pontja ezen ajánlatoknak, hogy nem fel­tétlen bécsi, pozsonyi vagy buda­pesti indulásokkal kínálják, lehet az egy német vagy másik európai város, de ez nem kell, hogy aka­dályt jelentsen, hiszen két legyet üthetünk egy csapásra: egy euró­pai városnézés után indulhatunk a szuperakciós nyaralásra. Az in­dulási repülőtérre pedig sokszor 10-40 euró egy retúrjegy, szóval ez sem növeli jelentősen a költséget, de a lényeg, hogy olyan olcsón kí­nálják az utazást, hogy azt szinte nem lehet kihagyni.

A nagyobb utazási oldalakon napról napra egyre több ilyen szuperakciós ajánlatot találunk, ami újdonság, hogy idén minden eddiginél fontosabb szempont az ingyenes törlés és/vagy módosí­tás lehetősége. Az összes akciós ár mellett ez fel van tüntetve, azaz a szolgáltatók, légitársaságok, utazá­si irodák, hotelek is tisztában van­nak vele, hogy ha jó az ár, akkor sokan foglalnának, de csak akkor, ha garanciát kapnak arra, hogy ha mégse tudnak utazni (önhibáju­kon kívül), akkor visszakapják a pénzüket, vagy választhatnak egy másik időpontot a nyaralásra.

Az első ilyen ár, ami szembejött, és amiből már sejthető volt, hogy ez egy idei trend lesz, az egy ha­waii-szigeteki retúrjegy volt, az American Airlines járataival, 330 euróért, november-decemberi in­dulással. Igaz, hogy az indulási re­pülőtér Amszterdam (oda 40 euró egy retúrjegy), de a két helyszínt összekötve egy fantasztikus város­nézésben és egzotikus nyaralásban lehet részünk. A jegyeket szinte elkapkodták, lapzártánkkor már csak pár szabad hely volt a jára­tokra, de nem kell aggódni, hama­rosan hasonló ajánlatok jelennek meg az oldalakon. Lehet, akkor éppen egy berlini indulással…

Nemcsak a repülőjegyek, de a szál­lások, csomagok is szuperolcsók, szinte nincs olyan célállomás, ka­tegória, amely ne bukkanna fel az ajánlatok között: 4*-os hotel a Maldív-szigeteken (34 €), ötcsilla­gos all inclusive hotel Dominikán (48 €), ötcsillagos szállás Balin, reggelivel (19 €), 4*-os hotel a thaiföldi Krabin (11 €) – és ezek csak a tegnap megjelent akciók… Érdemes tehát naponta nézegetni (mi is figyelni fogjuk rendszeresen, és beszámolunk az akciókról, hogy ötleteinkkel kedvet csináljunk az utazáshoz), és ha megtetszik, ak­kor hezitálás nélkül lecsapni az ajánlatra. Ami szinte biztos: az idei szuperakciós áraknál olcsóbban nem nagyon juthatunk el a ba­kancslistás helyekre, paradicsomi tengerpartokra, egzotikus nyara­lásokra.

Vagyis a járvány után olyan he­lyekre is eljuthatunk, vagy válik megfizethetővé, amelyekről eddig csak álmodtunk. Valóra válthatjuk utazási vágyainkat, és ezért idén minden eddiginél kevesebbet kell fizetnünk.