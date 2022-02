Nyitnak a világ országai

Egy évvel ezelőtt még a kor­látozásokról, a határzárak­ról szóltak a hírek, most azonban fordult a trend – még a világ legszigorúbb országai is nyitnak a turisták előtt, igaz, van olyan, amelyik csak októberben –, újra utazhatunk, ám a beutazáshoz sok helyen megkövetelik az oltást, van, ahol az utazási szabadság ára há­rom oltás. Összefoglaljuk az elmúlt hét legfontosabb nyitási híreit.

Portugália

Egyszerűbbé vált a belépés Portu­gáliába, miután az ország eltörölte a tesztkötelezettséget az oltott és a Covidon átesett utazók számára. A február 7-én frissített járványügyi szabályok szerint Portugáliában teszt nélkül engedélyezik a látoga­tóknak a beutazást, amennyiben igazolni tudják, hogy teljesen be let­tek oltva a koronavírus ellen, vagy felgyógyultak a Covid-betegségből. A szlovák állampolgárok az uniós Covid-igazolvánnyal tudják igazol­ni védettségüket, amely az oltás 14. napjától a 270. napig érvényes. Aki nem rendelkezik oltási vagy hat hó­napon belüli gyógyultsági igazolás­sal, annak az indulásnál 24 óránál nem régebbi antigéntesztet, vagy 72 órán belül készített PCR-tesztet kell felmutatni (szárazföldi, légi és vízi úton történő beutazások esetén egyaránt). Ezenkívül még érkezés előtt minden utasnak ki kell tölte­nie az online járványügyi nyomtat­ványt (Passenger Locator Card).

Görögország

Görögország hétfőtől eltörölte az érkezés előtti tesztet (gyorsteszt vagy PCR-teszt) a beoltott utasok előtt. Így február 7-től elegendő az EU-s oltási igazolvány. A nem oltott utasoknak továbbra is 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztre vagy 24 óránál nem régebbi negatív antigéntesztre lesz szük­ségük. Ez az intézkedés azokra a beoltott utasokra is vonatkozik, akik már nem tekinthetők teljesen beoltottnak Görögországban, mi­vel nem vették fel az emlékeztető oltást. Továbbra is minden Gö­rögországba érkező utasnak ki kell töltenie az online űrlapot (PLF), amelyet legkésőbb az országba való belépés előtt 24 órával kell benyúj­tani (angol nyelven). Az űrlapon olyan adatokat kell megadni, mint pl.: konkrét úti cél, korábbi más országokban való tartózkodásának időtartama vagy görögországi tar­tózkodásának címe.

Ausztrália

Ausztrália majdnem két év bezár­kózás után újra megnyitja határait a kétszer beoltott utazók előtt. Február 21-től ismét lehet turista­ként Ausztráliába utazni, a feltétel a teljes beoltottság. „Ha Önt két­szer beoltották, szeretettel várjuk vissza” – mondta Scott Morrison ausztrál miniszterelnök hétfőn egy canberrai sajtótájékoztatón. Karen Andrews belügyminiszter hozzátet­te: akik egészségügyi okokból nem tudnak oltásigazolást felmutatni, kivételes engedélyt kaphatnak, de érkezés után karanténba kell vonul­niuk. Ausztrália 2020 márciusában zárta le a határait nemcsak a külföl­diek, hanem a legtöbb külföldön élő állampolgára előtt is, és sokáig folytatott zéró-covid politikát.

Új-Zéland

Az új-zélandi kormány legújabb döntése szerint a nem vízumköte­les országokból érkező turisták jú­liustól, a többiek csak októberben utazhatnak be az országba. A beol­tott turisták alapvetően októbertől utazhatnak be az országba. Azokból az országokból azonban, amelyek­ből vízum nélkül lehet belépni Új- Zélandra, már júliustól beengedik a turistákat. Még nem tisztázott, hogy a beutazóknak érkezés után karanténba kell-e vonulniuk né­hány napra, ez a járvány alakulásá­tól függ a hatóságok szerint.

Tunézia

Tunézia enyhítette a beutazási fel­tételeket, az oltottaktól nem kér­nek kötelezően PCR-tesztet, már antigéntesztet is elfogadnak az or­szágba érkező turistáktól. A Tuné­ziába érkezőknek ezenfelül indulás előtt kötelezően ki kell tölteniük az app. e7mi.tn-en elérhető online nyomtatványt, amelyet beszállás előtt a repülőtársaságnak, valamint érkezéskor a helyi hatóságnak is be kell mutatni.

Szabó Laci, MTI, Turizmus.com