November 8-tól újra utazhatunk az Egyesült Államokba! Olcsó repjegyek az USA-ba

A Fehér Ház is meg­erősítette, hogy novemberben feloldja a korlátozásokat az EU állampolgárai előtt (hasonlóan az Egyesült Királyság polgáraihoz), az ország pontosan 8-án, hétfőn nyit, e naptól kezdve utazhatnak az turisták az ország­ba. Fontos azonban, hogy csak a teljesen oltottak számára nyit az USA, ám érkezés előtt 72 órával még egy PCR-tesztet is el kell végezni. Ez esetben is érvényes, hogy teljesen oltottnak az számít, aki már megkapta a vakcina má­sodik dózisát (az egyadagos ese­tében ez egy), és azóta eltelt már legalább két hét. Az USA a helyi hivatal és a WHO által jóváha­gyott oltásokat fogadja el – köz­tük van a Pfizer, az AstraZeneca, a Johnson, a Moderna, de a kí­nai Sinopharm is –, aki az orosz vakcinát kapta, az egyelőre ne utazhat az országba. Még az elő­ző elnök, Donald Trump zárta le az országot, 2020 márciusában a turisták előtt, azaz bő másfél évig az unióból szinte lehetetlen volt a nem hivatalos utazás az Amerikai Egyesült Államokba. Nemcsak a turisták nem utazhattak, de a bará­ti, rokoni látogatások is tiltva vol­tak. Bár ez utóbbira részben megol­dást kínált az EU, hiszen júniustól engedélyezte az utazásokat az USA állampolgárai számára, azaz ők már a nyáron is beléphettek az unió or­szágaiba, a kölcsönösség elve most novembertől érvényesül.

A hírt nagyon várták a légitársasá­gok, amelyek korábban nagy erők­kel lobbiztak, hogy még a főszezon előtt, legkésőbb novemberben elindulhassanak a járatok a tenge­rentúlra. Az amerikai útvonalak ugyanis jellemzően teltházasak, és sok fuvarozó számára az egyik leg­nyereségesebbek is.

A nyitásra akciós jegyárakkal rea­gáltak a légitársaságok, és várhatóan a következő hetekben elárasztják a piacot olcsó jegyekkel. Ha a mos­tani akciókat nézzük, látható, hogy bécsi vagy budapesti indulással már 400 euró alatti áron repülhetünk az USA-ba, ám aki ennél is olcsóbb jegyet szeretne, annak Madridból vagy Barcelonából kell indulnia (egy-két napos helyi városnézéssel kiegészülhet így az utazás), a legol­csóbb jegy Miamiba és New Yorkba onnan 219 euró.

Az EU-ból és az Egyesült Királyság­ból érkező utazók 2019-ben több mint 46 milliárd dollárral járultak hozzá az USA gazdaságához.