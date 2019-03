Mikor utazzunk? Hosszú hétvégék 2019-ben

Még mielőtt megnéznénk a konkrét dátumokat, előbb ejtsünk pár szót arról, mit is nevezünk hosszú hétvégének, illetve arról is, miért jó olyan időszakban utazni, amikor hazánkban ünnep van. Az ünnepek akkor lehetnek ideálisak az utazni vágyók számára, amikor az egy hétköznapi napra esik. A legjobb, ha ez péntek vagy hétfő, hiszen ilyenkor azonnal egy háromnapos hétvégénk van, amikor szabadság nélkül tudunk utazni, pihenni. A kedd vagy a csütörtök is ideális, hiszen ez esetben elegendő egynapnyi szabadságot kivenni, és máris van négy napunk, amikor pihenhetünk, utazhatunk. A szerda is jó, igaz, ez esetben már kétnapnyi szabadságra lesz szükségünk, ha egy ötnapos utazásra szeretnénk menni. De a szerda azoknak is ideális, akik egy hosszabb nyaralást, kirándulást terveznek, hiszen már előző héten péntek este el lehet indulni (vagy szombat reggel), és elég a következő héten, vasárnap érkezni, így egy kilencnapos utazásra elegendő négynapnyi szabadság.

Fontos figyelnünk azonban arra, hogy akkor érdemes utazni, amikor a célországban nincs ünnep, hiszen, ha ott is piros betűs nap van, akkor jellemzően a belföldi turisták megtöltik a helyi szállodákat, ami nemcsak azt jelenti, hogy sokan vannak a hotelekben, de az ár is magasabb, hiszen ilyenkor teljes áron is elkelnek a szabad szobák, nem kell a hoteleknek akciós árakkal csábítani a vendégeket. Ugyanez igaz a repülőjegyekre is, vagy akár a szervezett utazásokra, az ünnepek környékén általában többe kerülnek a jegyek – ennek oka, hogy sokan utaznak, így hamar elfogynak az esetleges akciós jegyek.

Ha wellnesszezni szeretnénk, akkor érdemes azon is elgondolkozni, hogy nem hétvégén pihenünk (amikor többen vannak a hotelben, és az árak is magasabbak), hanem hétköznap megyünk (pl. vasárnap-kedd/szerda, vagy szerda- péntek), hiszen ilyenkor elkerülhetjük a zsúfoltságot, és még pénzt is megtakaríthatunk.

Ha rápillantunk a 2019-es naptárra, akkor láthatjuk, hogy a következő ünnep, amit az utasok ki tudnak használni, az a húsvét (április 19–22). Csakhogy ez a környező országokban is ünnepnek számít, így magasabb árakkal kell számolni – igaz, négy napunk van, hogy pihenjünk, még szabadságot sem kell kivenni. Ez az időszak akár arra is jó lehet, hogy egy távolabbi országba utazzunk, városnézésre, ahol nem ünnep a húsvét (pl. Ázsia irányába – Peking, Tokió, Bangkok, csak hogy néhány népszerű célállomást említsünk).

A május elseje (szerda) is több országban ünnep, de egy héttel később, május nyolcadika (szerda) már nem, így ez egy ideális időszak a pihenés megszervezésére. A következő ünnep július 5. (péntek), szintén szlovákiai ünnep, azaz szabadság nélkül utazhatunk – van háromnapnyi keretünk. Augusztus 29-én (csütörtök) is ünnep van, ekkor egy négynapos hosszú hétvégét szervezhetünk, és november elsején (péntek) is útnak indulhatunk– itt szabadság nélkül pihenhetünk. Az év végén még jönnek a karácsonyi ünnepek és az újév, ezt is ki lehet használni pihenésre – igaz, számítani kell a magasabb árakkal, de akik ilyenkor utaznak, azok tudják, hogy megéri az árát, hiszen különleges élményt kínál egy karácsonyi wellness, vagy akár egy újévi kirándulás, például egy egzotikus tengerparton.