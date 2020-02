Miért kérnek a hotelek a vendégektől letétet? 

A turizmusban mind gyakrabban kérik a hitelkártyánkat (bankkártyánkat); szállodákba például azonnal a bejelentkezésnél, de ugyanígy elő kell vennünk a plasztiklapot akkor is, ha autót kölcsönzünk, vagy valamilyen más, általában költségesebb szolgáltatást veszünk igénybe. De nem azért kérik, hogy azonnal kifizessük a szoba/szolgáltatás/kölcsönzés árát, hanem azért, hogy a számlán bizonyos összeget zároljanak – ez letét, mely akár több száz (autókölcsönzésnél akár az ezer) euró is lehet.

Az, hogy egyes szállodák, szolgáltatók mennyit zárolnak az vendég/ ügyfél számláján, változó, például a hoteleknél ez akár 100 euró is lehet éjszakánként, azaz egy ötnapos foglalásnál 500 euróra teszi rá a kezét a szálloda. A hotelüzemeltetők szerint erre azért van szükség, hogy legyen fedezet arra az esetre, ha fizetés nélkül távoznánk, vagy ha kifosztjuk a minibárt, de nem jelentjük a távozásnál, vagy ha igénybe veszünk extra szolgáltatásokat, akkor annak árát is be tudják rajtunk hajtani. Természetesen arra is gondolnak, hogy ha valami kárt okozunk a szobában, akkor azt is meg tudják velünk fizettetni.

A statisztikákból pedig tudjuk, hogy a vendégek kreativitása nem ismer határokat, esetenként nemcsak a törülköző, ágynemű tűnik el a szobából, de előfordul, hogy a laposképernyős tévének is lába kel, azaz a szállodák óvatossága indokoltnak nevezhető. A letétet úgy kell elképzelni, hogy a szálloda ráteszi a kezét az előre meghatározott összegre, melyet zárol a számlánkon. Ha nincs szükség arra, hogy ezt vagy ennek egy részét felhasználják, akkor távozáskor a hotel feloldja a zárolást, és újra használhatjuk a pénzünket. Ám sokszor két-három hét, néha akár egy hónap is eltelhet addig, amíg újra megjelenik a zárolt összeg a számlán. Előfordulhat, hogy a recepciós el sem árulja, mennyi pénzt szeretne zárolni, csak a kártyát kéri el, és már zárolja is az összeget – ezért mindig kérdezzük meg, miért és mennyit szeretne zárolni.

A letét akkor lehet kritikus, ha egy nagyobb körútra utazunk, akkor ugyanis akár 1000–2000 eurót is zárolhatnak. S ha ezzel nem számolunk előre, akkor bajba kerülhetünk, ugyanis hiába utaztunk elegendő pénzzel, ha annak nagy részét zárolja a hotel, szolgáltató, azaz egy ideig nem férünk hozzá, nem tudjuk használni. Természetesen némi határozottsággal elkerülhető ez a kellemetlenség. Az egyik lehetőség, hogy azonnal kifizetjük készpénzben/kártyával a szoba árát, és kérjük, hogy a recepciós blokkolja az extra szolgáltatásokat a szobánkban (nem lesz se minibár, se egyéb fizetős szolgáltatás). Ez általában működik. Ha mégsem, akkor ajánljuk fel, hogy a recepción hagyunk némi készpénzt (100–200 eurót), amelyet a távozáskor visszakapunk. Ha mégis zárolnak a számlánkon bizonyos összeget, távozáskor mindenképpen kérjük, hogy oldja fel a recepciós a zárolást – ez ugyanúgy működik, mint amikor levonja, a terminál segítségével. Így felgyorsítható a folyamat, amíg újra „visszatér” a pénz a számlánkra, igaz, ez ekkor is legalább két hétbe telik.

Összeségében elmondhatjuk, hogy a letét intézménye érthető, sok esetben indokolt is, így nekünk csak annyi dolgunk van, hogy utazás előtt számoljunk vele, hogy a kártyán lévő keretünkből ideiglenesen egy kisebb vagy nagyobb összeget nem tudunk használni.