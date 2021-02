Mennyiért repülhetünk az újranyitás után?

Ha minden jól megy, akkor júniusban már újra szabadon utazhatunk – akár vakcinaútlevéllel, akár a nélkül. Éppen ezért – ahogy korábban havi szinten, most is – megvizsgáltuk, hogy mennyibe kerülnek a repülőjegyek júniusi utazásokra, s hogy jobban szemléltessük a trendeket, akkor a két évvel ezelőtti, júniusi árakkal vetjük most össze az akciós árakat.

Ez ugyanis pontosan mutatja, hogy mire számítanak az utasok, mire a légitársaságok, valamint azt is, hogy mennyivel kerül kevesebbe, többe a repülőjegy, mint két évvel korábban. Egy hónap múlva pedig a mostani árakkal vetjük össze, ez ugyanis pontosan tükrözi majd az utasok és a légitársaságok derű-, vagy éppen borúlátást (ha nőnek az árak, az az optimizmusra vall, ellenben, ha csökkennek, akkor azt jelentheti, kevésbé fogynak a helyek, több akciós ár kell, hogy meg lehessen tölteni a gépen).

Ha a most elérhető, júniusi árakat nézzük, akkor az látható belőle, hogy a legtöbb esetben csökkentek az árak, sok helyen jelentősen. Ez nem csoda, hiszen két éve éppen akkortájt kezdődött a nyári főszezon, idén pedig az újranyitás utáni időszaka várható júniusra. Az európai célállomásokra szóló jegyeknél általában csökkenés látható (Lisszabon, Athén és Isztambul esetében jelentős), de előfordulnak hasonló, vagy picit drágább árak is (itt még várható árcsökkenés). Lényegesen nagyobb ármozgás, és csökkenés a hosszútávú piacon van, a legtöbb jegyár sokkal olcsóbb, mint két évvel korábban. Például Bangkokba csak 350 € egy retúrjegy, a Hawaii-szigetekre 600 euró alatti áron tudunk foglalni, Miami és New York is 400 eurónál kevesebbért érhető el, ugyanez igaz a kínai és a japán fővárosra is.

Aki szeretne utazni, az már most is foglalhat, a légitársaságok többsége ugyanis rendkívül rugalmas, ingyenes módosítást, átfoglalást, vagy akár jegyvisszatérítést is kínál.