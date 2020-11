Menekülés a paradicsomba - mennyibe kerül a nyaralás karantén és teszt nélküli országokban?

Turizmus szempontjából jelenleg hét olyan helyszín van, ahova karan­tén nélkül be lehet utazni, ez pedig Zanzibár, a Maldív-szigetek, Costa Rica, Törökország, Kuba, Mexikó és a Dominikai Köztársaság, illet­ve vannak olyanok, ahol „csak” egy negatív koronavírustesztet kell felmutatni, és már kezdődhet is a pihenés a paradicsomban – például Dubajban. A legtöbb ország elvár­ja, hogy legyen olyan utasbiztosítá­sunk, amely tartalmazza az esetleges koronavírussal kapcsolatos megbe­tegedéseket, illetve fedezi az ahhoz köthető kiadásokat.

De mennyibe kerül egy ilyen me­nekülőutazás, hogyan lehet utazni, egyátalán merjünk-e utazni? – tet­te fel több olvasónk a múlt heti cikkünkre reagálva. Mielőtt az árakra térnénk, a hogyanra vála­szolva elmondhatjuk, hogy számos légitársaság üzemeltet járatokat az említett célállomásokra, sőt, most még sokszor rendkívüli akciókat is kínálnak, előfordul, hogy Mexikó­ba csak 300–350 euró egy retúr­jegy. Ha egyéni szervezéssel utaz­nánk, akkor előbb egy repjegyet, majd a szállást kell lefoglalni – a hotelárak is nagyon olcsók, most akár ötcsillagos all inclusive hotelt is foglalhatunk, rendkívül ked­vező áron. De lehet foglalni cso­magajánlatot is, illusztrációként néhány iroda november–márciusi indulású útjait néztük meg, hogy mennyibe kerül most egy egyhetes menekülőnyaralás. Mint láható, már ezer euró alatt is foglalhatunk ilyen utazást, 4 csillagos hotelben, all inclusive ellátással, Mexikóban. Aki a Dominikai Köztársaságba szeretne „menekülni”, annak egy ilyen négycsillagos all inclusive nyaralás 1043 euróba kerül, Ku­bában a legolcsóbb 5 csillagos all inclusive ajánlat ára 1048 euró, aki Tanzániába, pontosabban Zanzibárba menne, az 955 euróért foglalhatja le az utazási csomagot – ezek mindegyike tartalmazza a re­pülőjegyet, a feladható csomagot, a transzfert a repülőtérről a szállo­dába és vissza, valamint a szállást is, a megadott ellátással.

Hogy merjünk-e foglalni, utazni? A járvány miatt abszolút rugalmasak a légitársaságok, hotelek, utazási irodák, így, ha mégse utaznánk, ak­kor visszaigényelhetjük a befizetett összeget, vagy módosíthatjuk az utazás dátumát. Egyelőre viszont annyi bizonyos, hogy a hazatérés után negatív koronavírustesztet kell felmutatni, és legalább pár nap ka­rantén is garantált. Ám sokan van­nak, akiknek még így is megéri egy ilyen utazás, egy ilyen menekülés a paradicsomba.