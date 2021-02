Megváltoznak az utazási szokásaink a járvány után?

Az első felmérést az Európai Utazási Bizottság (ETC) készítette, e szerint az európai uta­zók 2021 második negyedévére már bátrabban terveznek utazáso­kat, amint a Covid-19-vakcinák szélesebb körben is elérhetőek lesz­nek. A jelentés szerint az év első két hónapja során mindössze a meg­kérdezettek 12 százalék tervezett, tervez utazást. Ez azonban a későb­biekben növekedni látszik, tavasszal már minden harmadik válaszadó szívesen utazna. Ahogy a koronaví­rus elleni vakcinák egyre szélesebb körben lesznek elérhetőek, úgy az utazási kedv is növekszik: közel 20 százalékkal magasabb ez az érték az egy hónappal korábbi, a 2020 novemberi felméréshez képest.

Április és június között a válaszadó európaiak 32 százaléka tervez kül­földi utat, ami szintén 20 százalékos növekedést jelent az előző megkér­dezéssel összevetve. Ugyanakkor a következő hat hónapban utazást tervező európaiak aránya már csak kismértékben, 49%-ról 52%-ra nőtt a korábbi felméréshez képest.

A legfrissebb felmérés szerint az Európán belüli utazás a legnép­szerűbb a válaszadók körében: nagyobb arányban utaznának in­kább egy másik európai országba (40%), mint belföldre (36%) – utóbbi 7%-kal csökkent novem­ber óta. A rövid távú utazást ter­vezők csaknem 63%-a szabadidős utazást tervez, míg 21% a barátok és rokonok felkeresését jelölte meg, amint újra biztonságos utaz­ni. A válaszadók mindössze 9%-a válaszolta, hogy a tervezett utazá­sának célja üzleti jellegű.

Úgy tűnik, a légi utazások iránti bizalom is folyamatosan növek­szik. Az európaiak 52%-a válaszol­ta, hogy hajlandó repülővel utazni, szemben a szeptemberi 49%-kal. Ugyanakkor a válaszadók egy ré­sze (17%) még mindig úgy véli, hogy a repülés jelenti a legna­gyobb kockázatot az egészségére. A válaszadók többsége (67%) úgy véli, hogy a szigorú egészségügyi és biztonsági protokollok miatt biztonságosabb az utazás és nyu­godtabban tudják majd élvezni a nyaralásukat. Az európaiaknak mindössze 22%-a állítja, hogy az ilyen intézkedések bizonyos mérté­kig ronthatják az utazási élményt, míg további 11% azt állítja, hogy számukra nincs különbség.

Egy másik felmérés pedig arra kereste a választ, hogy milyen vál­tozások lesznek az utazásokban, milyen szempontok lesznek fonto­sabbak a járvány után, és hogyan szervezzük, foglaljuk a nyaraláso­kat, utazásokat.

Az Expedia Group átható piacku­tatása szerint a megkérdezettek fele gondolja úgy, hogy az elkövetkező egy évben biztosan utazni fog, le­gyen szó bármilyen típusú utazás­ról. A másik 50 százaléknak viszont szüksége van valamiféle biztosítékra ahhoz, hogy elszánja magát. Ez sok esetben egy olyan biztosítás, amely tartalmazza a koronavírussal kap­csolatos esetleges váratlan kiadáso­kat is. De ide tartoznak a célállomás higiéniai szabályai, biztonsági pro­tokolljai is, hiszen az utazni vágyók biztosak szeretnének lenni abban, hogy a helyszínen nem kell aggód­niuk egy esetleges fertőzés miatt. A felmérésből az is kiderült, minél fi­atalabb generációról van szó, annál elszántabbak az utazásra.

További trend, ami mindenképpen változhat, hogy idén az utazásain­kat sok esetben csak hetekkel (vagy akár napokkal) az indulás előtt foglaljuk le, szemben a korábbi szo­kással, amikor gyakran hónapokkal előre megvásároltuk a repülőjegyet, lefoglaltuk a hotelszobát, vagy befi­zettünk egy utazási csomagra. (Szabó Laci, Turizmus)