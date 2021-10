Még több ország nyit hamarosan

A mint azt már koráb­ban is megírtuk, a jelentősebb célállomá­sok közül már megnyitott Kana­da, az Amerikai Egyesült Államok novembertől várja a turistákat, és továbbra is szinte szabadon utaz­hatunk Törökországba, Egyip­tomba, Zanzibárba, a Maldív-szi­getekre, Dubajba, Mexikóba, a Dominikai Köztársaságba stb. A nyitó országok listája szinte napról napra bővül, várhatóan az év végé­re szinte minden ország megnyitja a határait, vagy legalább megjelöli azt az időpontot, amikortól újra engedélyezi a belépést.

Európa

Ha az európai híreket nézzük, ak­kor fontos, hogy Skócia bejelen­tette, hogy mostantól már oda is teszt nélkül utazhatnak az oltottak – korábban azoknak is fel kellett mutatniuk egy negatív eredményt, akik már megkapták a vakcina mindkét adagját. Európában ma­radva Olaszországban feloldották a korlátozásokat, mivel elérték a 80 százalékos átoltottságot, köztük a létszámkorlátokat. Szintén a javuló járványadatok miatt enyhülnek a korlátozások Montenegróban is, az egyik legjelentősebb változás, hogy már nem kötik Covid-igazolás be­mutatásához a bevásárló- és üzlet­központok látogatását.

Nagyvilág

Európa gyakorlatilag már nyitva áll, most az izgalmas kérdés, melyik tá­volabbi ország mikor nyit. Az egyik népszerű célállomás, Thaiföld beje­lentette, hogy várhatóan november elsején nyit, egyelőre azonban csak 10, általuk biztonságosnak vélt ország állampolgárai léphetnek be szabadon az országba – bár ez még a nyitásig még változhat, így elkép­zelhető, hogy minden uniós oltott állampolgár korlátozás nélkül lép­het be. Aki szeretne, az már most is mehet, hiszen néhány helyszín már nyitva áll – például Phuket, Koh Samui –, és hétnapnyi helyszínen tartózkodás után szabadon lehet utazni az egész országon belül.

A szomszédos Malajzia is a nyitásról beszél, igaz, ott még csak a kiutazási enyhítés van napirenden – annak ellenére, hogy a helyi felnőtt la­kosság már 90 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát. Vietnám is nyit, egyelőre az első körben a turisztikailag nép­szerű helyek válnak elérhetővé, december elsejétől, a teljes nyitás jövő nyárra várható.

India november 15-én nyitja meg határait az oltott turisták előtt, ettől a naptól kezdve a látogatók már ke­reskedelmi, azaz menetrend szerinti járatokkal is érkezhetnek az ország­ba. A belépéshez szükség lesz re­gisztrációra és negatív PCR-tesztre.

És végül még két nyitás, Chile nov­embertől, a Fidzsi-szigetek pedig decembertől nyit. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy az utazási szabályok folyamatosan változnak (most már nem jellemző a szigo­rítás az oltottak számára, inkább a dokumentumokra kell figyelni, hogy indulás előtt mindent besze­rezzünk), így érdemes indulás előtt még egyszer ellenőrizni a legfris­sebb beutazási szabályokat.