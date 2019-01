Már most lefoglalhatjuk a nyaralásunkat 

Ha idén is szeretne befizetni egy utazási irodánál egy tengerparti nyaralásra, akkor már most érdemes elgondolkoznia azon, mikor és hova utazna – és akár le is foglalhatja az utat, hiszen már elindultak az előfoglalási vagy más néven first minute akciók. Persze, az is megoldás, ha kivár, és csak az utolsó pillanatban foglalja le az utazást – igaz, nem garantált, hogy olcsóbb lesz a last minute ajánlat. És azokról se feledkezzünk meg, akik nem akarnak várni, már most útnak indulnának egy egzotikus tengerparti nyaralásra.

First minute vagy last minute?

Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, melyik megoldás a kedvezőbb, ha a nyaralásunkat az első (first minute) vagy az utolsó (last minute) pillanatban foglaljuk-e le. Rossz hír, hogy erre a kérdésre nincs jó válasz, nem lehet azt mondani, hogy az egyik vagy a másik verzió a jobb. Ennek oka, hogy ez teljes mértékben az utas rugalmasságától, igényeitől függ. Ugyanakkor – az eddigi piaci trendek alapján – azt bizton állíthatjuk, hogy a kedvezmények általában hasonlóak, így nem a pénz, az olcsóság lesz a döntő szempont.

First minute, avagy előfoglalás

Ahogy az utazási irodák megjelentetik a következő idényre szóló katalógusukat, ezzel egyidőben jelennek meg a first minute akciók is. Az év első két-három hónapjában élő akciókban általában magasabb százalékos kedvezményt, extra szolgáltatásokat kínálnak az utazási irodák azoknak, akik már most lefoglalják az utazást. Általános trend, hogy ilyenkor még nem kell azonnal kifizetni az utazás teljes árát, elegendő csak egy előleget adni, a fennmaradó részt az utazás előtt 30 nappal kell rendezni. A kedvezmények mértéke 10–25 százalék is lehet, sőt, ha valaki gyakran utazik az adott utazási irodával, akkor további kedvezményt is kaphat a nyaralás árából. A first minute akciók egyik legnagyobb előnye, hogy ilyenkor az utas a katalógus teljes kínálatából válogathat, ebben az időszakban még szinte biztosan talál a választott tengerparton akkor és abba a szállodába szabad szobát, amely leginkább megfelel igényeinek. Ezek az ajánlatok március végéig, április elejéig érvényesek.

Last minute – foglalás az utolsó pillanatban

Mikor beszélünk last minute utazásról? Ha az indulásig már egy hónap sincs hátra, és az utazási irodának még van szabad kapacitása egy adott járaton, egy adott célállomásra – és van még néhány szabad szoba a kínálatban szereplő szállodákban.

Ha nem tudja, mikor tud elutazni nyaralásra, ha a munkahelyén csak az utolsó pillanatban dől el, mikor mehet szabadságra, akkor nem éri meg most lefoglalni a nyaralást, mivel kockázatos. Így jobban jár, ha kivár, és csak az indulás előtti napokban foglalja le a nyaralást. Igaz, ez esetben nem nagyon lesz arra lehetősége, hogy válogasson a kínálatból, csak azt viheti, ami még maradt – néha a kinézett szálloda telik meg, de olyan is előfordul, hogy az adott célállomásra fogytak el a helyek (nincs hely a charterjáraton).

A last minute kategóriában is több akciót találhatunk, az egyszerű last minute utazástól egészen a last moment akcióig, a kedvezmények nagysága is aszerint emelkedik, minél közelebb vagyunk az indulás időpontjához. Az ilyen utazásokra azoknak érdemes várni, akiknek mindegy, mikor indulnak tengerparti nyaralásra. Ha rugalmas az időbeosztásunk és nincs konkrét szállodánk, esetleg maga az úti cél sem elsődleges szempont, akkor érdemes lehet kivárni, főleg elő- és utószezonban. A last minute tehát azoknak éri meg leginkább, akik tudják, hogy hol szeretnének nyaralni, de még nem biztosak az időpontban, vagy éppen ellenkezőleg, teljesen rugalmasak, így akkor utaznak, amikor a legkedvezőbb árú a nyaralás. A hátrány, hogy gyakran már csak néhány szabad hely marad, és a legnépszerűbb – és az esetek többségében a legjobb – hotelekben addigra már nincs hely, azokat már régen lefoglalták.

A végső ár

Bár már egyre több utazási iroda a végső áron hirdeti meg az utazásokat, még mindig vannak olyanok, amelyek csak a részvételi díjat hirdetik, amihez még hozzá kell számolni a járulékos költségeket (amely sokszor 150–200 euró is lehet személyenként). Éppen ezért ha az árakat hasonlítjuk össze, akkor mindig a végső, fizetendő árat vegyük figyelembe, így kapunk pontos képet a költségekről.

Egzotikus nyaralás

Ha tengerparti nyaralásra vágyik, de nem akar a nyári hónapokig várni, akkor még nem késő befizetni vagy megszervezni valamilyen egzotikus tengerparti nyaralást (pl. Thaiföld, USA – Miami, Karib-térség, Vietnám, Bali, Srí Lanka, Maldív-szigetek, Seychelles-szigetek stb.). A népszerű helyeken már 700–900 euróból is meg tudunk szervezni egy nyaralást (erről az Utazás Extra decemberi számában írtunk bővebben, Új Szó, 2018. december 27.).

Mikor (ne) utazzunk?

Ha a nyaralását rugalmasan meg tudja oldani, akkor érdemes olyan dátumot választani, ami már főszezonnak számít, ám még nincs tömeg az adott tengerparton. Ha nem feltétlenül muszáj, akkor ne utazzon a nyári szünet heteiben, mivel ilyenkor minden tengerparton nagyon sokan vannak, érdemesebb júniusi vagy szeptemberi időpontot választani – és ezek még olcsóbbak is, hiszen júliusban és augusztusban kerül a legtöbbe egy tengerparti nyaralás.