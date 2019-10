Kosz, a kihagyhatatlan görög sziget

Kosz a Dodekanéz-szigetcsoport harmadik legnagyobb tagja, az Égei-tengerben fekszik mindössze 15 kilométerre a török partoktól. Közvetlen repülőjárattal Bécsből vagy Budapestről 2 óra alatt kényelmesen megközelíthető, de akár egy athéni átszállást is közbeiktathatunk, a görög fővárosban is eltöltve 1–2 éjszakát. A sziget 290 négyzetkilométeres kiterjedésével kisebb, mint Pozsony területe, mégis megannyi látnivalóval, történelmi emlékek sorával és legfőképpen hívogató tengerpartokkal büszkélkedik. Ezért aki ide tervezi a nyaralását, biztosan nem csak fürdőzni fog az itt töltött idő alatt.



Kosz városa

Kosz városban bejárhatjuk a máltai lovagrend várát, sétálhatunk a római romkertben, az ókori világ egyik legnagyobb egykori piacterén. Leülhetünk a világ legöregebbnek mondott keleti platánja alá, melynek törzse több mint 12 méter átmérőjű, és alatta a monda szerint maga Hippokratész oktatta tanítványait. Megcsodálhatjuk a török uralom számos épített emlékét, minareteket, dzsámikat, vagy végigsétálhatunk a kikötő környéki szűk utcákon, amelyek nyüzsögnek a jobbnál jobb helyi specialitásokat kínáló éttermektől és lazításra invitáló bároktól.

A szigeten útra kelve a 800 méter magasságú hegyek között felkereshetjük a várromot, ahová a kalóztámadások elől menekültek a sziget kisebb falvainak lakói. Antimachia mellett a bizánci időkből származó erődöt találunk, és szintén ebből a korból származik a sziget déli részén, a festői Kefaloszi-öböl partján álló bazilika romja is. Tigaki mellett egy sós vizű tavat találunk, ahol vadon élő flamingókat figyelhetünk meg számos más vízi madár mellett.



A környék látnivalói

Ha már mindent felfedeztünk Kosz szigetén, akkor alig egy óra utazás után a szomszédos Niszirosz szigetén megnézhetünk egy aktív vulkánt, vagy áthajózhatunk Kalimnoszra is, ahol az Égei-tenger leghíresebb szivacshalászai élnek. Aki az ókori világ hét csodájának egyikét is látni szeretné, szintén szálljon hajóra, és irány Bodrum, amely az ókori Halikarnasszosz városának helyén áll. A 40 perces hajókázás után nemcsak ókori romokban lehet gyönyörködni, hanem a mai Törökország kínálta élményekben is részünk lehet: a régi bazárban kedvünkre alkudozhatunk, sétálhatunk az óváros utcáin, ahol mindenki biztosít minket arról, hogy a raki jobb, mint az ouzo és a kebab finomabb, mint a gírosz. Ha a bodrumi kirándulásról visszatérünk, a tenger túlpartján ezt mindenki fordítva tudja.



Csodaszép partszakaszok

Ennyi élmény után fel kell fedezni Kosz partjait, ami az ide visszatérők szerint mindig tartogat valami újdonságot. A sziget északi partja szinte egy egybefüggő, hatalmas, homokos strand több tíz kilométer hosszan elnyúlva. Tengerparti bárok és napágyak sorakoznak a finom fehér fövenyen, az aktív kikapcsolódást kedvelők szörfiskolák, kitebérlés, vízibicikli-kölcsönzők, motorcsónakok között válogathatnak kedvükre. Kosz nyugati része szinte egy más világ – tengerbe lefutó meredek sziklafalak, fenyvesek, amelyek között vad kakukkfű nyílik a tisztásokon (a koszi kakukkfűmézet muszáj megkóstolni!). Néhány meredek földút vezet le a tengerhez, ami itt szinte óceánpartot idéz. Hatalmas hullámok futnak a part felé, az állandóan görgetett finom kavicsok hangja adja mindehhez a zenei aláfestést. A sziget egyik legeldugottabb, nehezen megközelíthető, de gyönyörű partja a Kavo Paradiso. Mint a neve is mutatja, szinte paradicsomi állapotokat találhatunk itt, a védett öbölben a legfinomabb homokon nyújtózhatunk el, hátunk mögött pedig százméteres sziklák magasodnak.



Bulinegyed

Kardamena település Kosz déli partján fekszik, ez a sziget „bulinegyede”. Angol és skandináv irodák az itt épített 4-5 csillagos szállodákba utaztatják a fiatalokat, akik az Ibizát megszégyenítő itteni éjszakai élet után másnap a tengerparton pihenik ki fáradalmaikat. Nem véletlen, hogy a vízben rengeteg amatőr búvárt láthatunk, ugyanis a rendkívül tiszta víznek köszönhetően már egy búvárszemüveggel is szinte szabadtéri akváriumot vehetünk szemügyre a tengerben fürödve.

Kefalosz a szigeten házasodók kötelező fényképkészítési helyszíne. Az öbölben álló apró sziget, rajta a sziklákra épült kék-fehér templommal nemcsak az esküvői fotókról, hanem sok képeslapról is visszaköszön.



Termálfürdő a tengerparton

A termálfürdők kultúráját itthon nem kell bemutatni, de akinek a tenger vize túl hideg lenne, akár ötvözheti is a kettőt. Kosz délkeleti csücskén találjuk a Thermát, amely az ókor óta ismert gyógyvizéről. Itt a hegy lába alól tör felszínre a majdnem 50 fokos termálvíz, ami először egy kis, kőtömbökkel övezett medencébe gyűlik, onnan pedig a tengerbe szivárog. Egyedülálló élmény nyáron, 30 fok körüli hőmérsékletnél forró fürdőben ülni a tenger partján, néhány méterre a folyamatosan zúgó hullámoktól! Az igazi „ínyencek” váltott hideg-meleg fürdőt vesznek, a kénes termálvízből a sós tengervízbe és vissza. A helyiek még télen is látogatják a Thermát, természetesen csak a meleg vizű medencét, ahogy ők mondják, ott akár a nyarat is ki lehet várni.

A szigeten október végéig remek az időjárás, szeptember közepétől már nincs se kánikula, se rengeteg turista, így aki személyesen szeretné megtapasztalni a sziget nyújtotta élményeket, még nem késett el semmivel. Irány Kosz!