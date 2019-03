Kettőt egy csapásra: Angkor és Bagan

Az utazási szakemberek és a különböző utazási oldalak sem tudnak dűlőre jutni abban, melyik a szebb, izgalmasabb látnivaló, a kambodzsai Angkor templomváros vagy a pagodák városa, azaz a mianmari Bagan. Hogy könnyebb legyen a döntés – már, ha a kettőt mindenképpen rangsorolni akarjuk –, mi egy héten belül mindkét helyre ellátogattunk, hogy a két, egyaránt az UNESCO Világörökség részét képező templom- és pagodaváros bebarangolása után megértsük, miért szerepel e két látnivaló az összes, „ezt látni kell” listán.

Ázsiába érve egy kis városnézéssel akklimatizálódtunk Kuala Lumpurban, körutazásunk végén pedig már kulturális élményekkel feltöltődve pihentünk egy egzotikus tengerparton (számos fantasztikus part van a régióban).

Mianmart érdemes felfedezni

Hová utaztok? Burmába. De ilyen ország nincs is a térképen! Na jó, most már Mianmarnak hívják, és még saját időzónája is van!

Gyarmati lét utáni demokráciát, majd sajátos szocialista programkísérletet és durva jobboldali katonai juntát követően az egykori gazdag országból a világ egyik legszegényebb állama lett, amely az utóbbi pár évben gyorsan próbál felzárkózni, többek közt a turizmus területén is. Van hová fejlődnie, de garantáltan egyedi élményben lesz része annak, aki ide utazik.

Yangonba (közismertebb, régi nevén Rangoon), az ország legnagyobb városába, a korábbi fővárosba érve egy hamisítatlan ázsiai metropoliszban találjuk magunkat. Káosz és hömpölygő forgalom, ahol érdekes módon egyszer sem láttunk balesetet. A forgalomtól néhány centiméterre árusok, akik ékszerektől kezdve azonnal fogyasztható készételekig mindent kínálnak, buddhista szerzetesek, akik egy robogó sofőrje mögött okostelefonjukon intézik az aktuális teendőket. Az egykori brit gyarmat 5 milliós városában, ahol érthetetlen okokból nincs tömegközlekedés, rendkívüli látnivalók várják az ide látogatót. Itt találjuk a Shwedagon pagodát, mely az ország legszentebb buddhista szentélye. A 99 méter magas épület aranylapokkal borított, a tetejét egy 76 karátos gyémánt díszíti. A Strand Roadon sétálva megcsodálhatjuk a gyarmati építészet remekeit és a katolikus székesegyházat. Ázsiában járva nem maradhat ki egy jó kis alkudozás sem, a Bogyoke a város legnagyobb piaca, itt számos antik-, ékszer-, ruházati kereskedővel gyakorolhat az alkudozáshoz kedvet kapó turista. Ottjártunkkor estefelé a társaság megéhezett, néhányan inkább az utcai árusok portékáját kóstolták volna, a többiek inkább helyi ételeket készítő éttermet szerették volna kipróbálni. Senki sem csalódott – az első csapat az éjszakai piacon 2000 kyatért (1 euró) evett finom, friss hozzávalókból készített levest.

Bagan – a pagodák fővárosa

Az ország Yangonon kívül is tartogat látványos helyeket, melyek közül az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Bagan régió a legismertebb. A 10. század tájékán több mint tízezer pagoda állt itt, hirdetve a Pagan királyság nagyságát, amelyből a későbbi Burma kialakult. Mára mintegy két-háromezer sztúpa, pagoda és egyéb templom maradt fenn a nagyjából 100 négyzetkilométernyi területen. Hajnalban, napfelkelte előtt biciklik, elektromos és hagyományos robogók, tuk-tukok, taxik és buszok árasztják el Bagan útjait, mindenki igyekszik a legjobb helyet megszerezni a napfelkeltére, ami ebben a környezetben igazán impozáns. Aztán indul a nap, mindenki felkerekedik és útiterv szerint járja a templomokat vagy csak egyszerűen a látótávolságon belüli leglátványosabb épület felé veszi az irányt. Csalódni senki nem fog, az élmény garantált, mindenhol kicsit mást láthatunk, a szabály viszont mindenhol él: a szent területre kizárólag mezítláb léphetünk be! A terület teljesen sík, de a tökéletes naplementés képeket kétféleképp is elkészíthetjük. Két helyen is építettek mesterséges dombokat, ahonnan jól ráláthatunk a közeli és távoli templomokra, aki pedig nem küszködik tériszonnyal és néhány száz eurót sem sajnál, az egy hőlégballon kosarából is gyönyörködhet a bagani naplementében.

A legközelebbi nagyváros, Mandalay nemzetközi repülőtere néhány órás autóútra fekszik, ezt mindenképpen érdemes megtenni, mert közben bepillantást nyerhetünk a vidéki életbe. Innen elérhetjük a környező országok nagyobb repülőtereit, és egy átszállással akár Kambodzsában, Sziem Reapban lehetünk, ahol már Angkor romtemplomai nyűgöznek le.

Angkor

Kambodzsába érve már láthatjuk a két ország közötti különbséget: sokkal inkább kiépült, több a szálloda, az esti szórakozási lehetőség és a turistáknak készített program. És mégis olcsóbb. A helyiek megértették, hogy a külföldi vendégek szinte csak a templomegyüttes miatt jönnek Sziem Reapba (ez a város neve, amely mellett Angkor található), így kiépítették a várost. Meg kell hagyni, ez nagyon jól sikerült – nem tolakodó, nem tűnik soknak, ami van, az pont elég. Minőségi éttermek, termelői és kézműves piacok, esti diszkók, masszázsok várják az ide érkezőket. És a helyi konyha is nagyon jó – az amok és a lok-lak kihagyhatatlan fogás.

Mivel az érkezést követő másnapi program Angkor, ezért már előző este intézkedünk – a legjobb, ha egy helyi tuk-tukossal megbeszéljük, másnap reggel jöjjön értünk a szállodához, hogy egész nap fuvarozzon bennünket Angkor templomvárosában. Az ár 15 amerikai dollár (itt ez a „hivatalos” fizetőeszköz) a kis körútra, a nagyra 20. Mi a kettőt 20 dollárért kaptuk, mert a kettőt kombináltuk – kicsit gyorsabb volt a tempó, de nagyon megérte.

Az elmúlt évben jelentősen felemelték a belépő árát (a napijegy az addigi 17 dollárról 37 dollárra nőtt), de ennek a tripláját is kifizetné az ember, ha már eljött ide. A tuk-tukosunknak a jegyek beszerzése után csak azt kell elmondani, milyen sorrendben szeretnénk megnézni az egyes templomokat, és már indulhatunk is. Ahogy mindenki, mi is Angkor Wattal kezdünk – az élmény üt, a történelmi épület mindenkit elvarázsol. A második templom a Ta Phrom, itt található az – Angelina Jolie főszereplésével készült Tomb Raider filmből is – ismert templom, amelyet egy fa gyökere tart fogva. A túra következő állomása az arcok temploma, azaz Bayon – az egyik kedvencünk. A nagy túra még plusz két, kevésbé látogatott templom (Ta Som, Prah Khan) bebarangolását is lehetővé teszi, ezzel színesítve és tökéletesítve az élményt, amit Angkor templomvárosa adhat.

Melyiket válasszuk?

A két történelmi csoda bebarangolása után már eldönthetjük a bevezetőben feltett kérdést, melyik a szebb, melyiknek van nagyobb varázsa. De – talán a friss élmények hatására – meggondoljuk magunkat: nem kell választani, hiszen mindkettőt látni kell egyszer. Akár külön utazások során, akár egyszerre, de egy igazi turista élményei közül nem hiányozhat sem Angkor templomegyüttese, sem pedig Bagan pagodavárosa.

Szabó Laci, Gubucz Péter